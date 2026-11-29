L’azzurra entra per la prima volta nella top 10 di Coppa del Mondo, risalendo dal tredicesimo posto della prima serie. La slovena coglie la prima vittoria stagionale e si prende la rivincita su Fettner. Strøm resta in testa alla classifica generale.
Per Jessica Malsiner è la prima volta tra le prime dieci in Coppa del Mondo. Nella seconda gara sull’Hs90 di Hinzenbach, in Austria, la ventiquattrenne gardenese è nona.
Era tredicesima dopo la prima serie. L’atleta delle Fiamme Gialle ha saltato al meglio nel round finale e ha chiuso con 213,1 punti, a sole tre lunghezze dalla sesta posizione.
Fino a oggi il miglior risultato individuale in Coppa del Mondo della classe 2002 di Ortisei era il tredicesimo posto ottenuto a Rasnov, in Romania, nel febbraio 2023.
Prevc si prende la rivincita
Vince la slovena Nika Prevc, alla prima vittoria stagionale. Supera l’austriaca Lisa Fettner, che sabato l’aveva scavalcata nella seconda serie.
Per Prevc è il quarantunesimo successo in Coppa del Mondo, con 235,7 punti e 2,2 di margine su Fettner. Terza la tedesca Agnes Reisch a 5,2 punti.
Ai piedi del podio l’altra slovena Nika Vodan, quarta con 222,9 punti. Seguono le norvegesi Ingvild Midtskogen, quinta con 220,9, e Heidi Traaserud, sesta con 216,6.
Non hanno superato le qualificazioni Martina Ambrosi, prima delle escluse con il quarantunesimo punteggio, e Martina Zanitzer, quarantaseiesima.
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La classifica generale
Dopo le prime due tappe resta in testa la norvegese Anna Odine Strøm, oggi ottava appena davanti a Malsiner, con 242 punti. Prevc sale a 220 e Fettner a 212. Malsiner è ventunesima con 49 punti.
Il prossimo appuntamento di Coppa del Mondo è a Wisla, in Polonia, sul trampolino grande. Il programma comincia con la qualificazione per la prima delle due gare individuali del fine settimana.