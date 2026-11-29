Salto, Jessica Malsiner nona a Hinzenbach: è il miglior risultato in carriera. Vince Nika Prevc

L’azzurra entra per la prima volta nella top 10 di Coppa del Mondo, risalendo dal tredicesimo posto della prima serie. La slovena coglie la prima vittoria stagionale e si prende la rivincita su Fettner. Strøm resta in testa alla classifica generale.

Per Jessica Malsiner è la prima volta tra le prime dieci in Coppa del Mondo. Nella seconda gara sull’Hs90 di Hinzenbach, in Austria, la ventiquattrenne gardenese è nona.

Era tredicesima dopo la prima serie. L’atleta delle Fiamme Gialle ha saltato al meglio nel round finale e ha chiuso con 213,1 punti, a sole tre lunghezze dalla sesta posizione.

Fino a oggi il miglior risultato individuale in Coppa del Mondo della classe 2002 di Ortisei era il tredicesimo posto ottenuto a Rasnov, in Romania, nel febbraio 2023.

Prevc si prende la rivincita

Vince la slovena Nika Prevc, alla prima vittoria stagionale. Supera l’austriaca Lisa Fettner, che sabato l’aveva scavalcata nella seconda serie.

Per Prevc è il quarantunesimo successo in Coppa del Mondo, con 235,7 punti e 2,2 di margine su Fettner. Terza la tedesca Agnes Reisch a 5,2 punti.

Ai piedi del podio l’altra slovena Nika Vodan, quarta con 222,9 punti. Seguono le norvegesi Ingvild Midtskogen, quinta con 220,9, e Heidi Traaserud, sesta con 216,6.

Non hanno superato le qualificazioni Martina Ambrosi, prima delle escluse con il quarantunesimo punteggio, e Martina Zanitzer, quarantaseiesima.

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La classifica generale

Dopo le prime due tappe resta in testa la norvegese Anna Odine Strøm, oggi ottava appena davanti a Malsiner, con 242 punti. Prevc sale a 220 e Fettner a 212. Malsiner è ventunesima con 49 punti.

Il prossimo appuntamento di Coppa del Mondo è a Wisla, in Polonia, sul trampolino grande. Il programma comincia con la qualificazione per la prima delle due gare individuali del fine settimana.