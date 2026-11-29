Nba, Houston travolge Philadelphia e i Bucks battono Oklahoma. Washington esonera Keefe, panchina ad interim ad Adam Caporn

Terza vittoria di fila per i Rockets, Milwaukee supera i Thunder con 30 punti di Ware. Chicago vince di un punto su Indiana, Brooklyn passa a Charlotte. Caporn è il primo allenatore australiano della Nba.

Cinque partite nella notte italiana di regular season Nba. Il risultato più netto è quello di Houston, che travolge Philadelphia 131-93, mentre a Washington arriva il cambio di allenatore dopo l’ennesima sconfitta.

Rockets e Bucks

Per i Rockets è la terza vittoria consecutiva. I migliori sono Alperen Sengun con 21 punti, Amen Thompson con 20 e Jabari Smith Jr. con 17. Ai Sixers non bastano i 17 punti di Tyrese Maxey.

Colpo dei Milwaukee Bucks, che battono gli Oklahoma City Thunder 119-111. Decisivi i 30 punti e 13 rimbalzi di Kel’el Ware e i 28 punti di Ryan Rollins. A OKC non bastano i 31 di Shai Gilgeous-Alexander.

Le altre partite

Chicago vince in volata contro Indiana, 108-107, trascinata dai 22 punti di Matas Buzelis. Ai Pacers non bastano i 19 punti a testa di Kelly Oubre Jr. e Aaron Nesmith.

Brooklyn passa a Charlotte 118-116 al termine di una partita combattuta. Julius Randle guida i Nets con 28 punti. Agli Hornets, alla settima sconfitta consecutiva, non bastano i 37 punti di Coby White e i 27 di Naz Reid.

Netta vittoria degli Orlando Magic, che battono Washington 116-91. Franz Wagner segna 23 punti, Tristan da Silva 22 e Jevon Carter 17. Ai Wizards non bastano i 19 di Trae Young.

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Wizards, via Keefe: arriva Caporn

Dopo l’ennesima sconfitta il presidente dei Wizards, Michael Winger, ha annunciato il cambio di allenatore. Lascia Brian Keefe e viene promosso l’assistente Adam Caporn, 44 anni, che guiderà la squadra ad interim fino alla fine della stagione.

Caporn, già commissario tecnico dei Boomers, la nazionale australiana, è il primo australiano a fare il capo allenatore in Nba. È anche il quinto tecnico straniero oggi in carica nella lega, insieme allo spagnolo Jordi Fernandez (Brooklyn), al finlandese Tuomas Iisalo (Memphis), al serbo Darko Rajakovic (Toronto) e al brasiliano Tiago Splitter (Chicago).