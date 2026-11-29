I due norvegesi invertono l’ordine della sprint di ieri, terzo il francese Carlier. Il miglior azzurro scende dall’ottavo posto per quattro errori, tre dei quali nell’ultima serie. Alle 13.45 la pursuit femminile.
La pursuit maschile di Ibu Cup a Idre, in Svezia, è ancora della Norvegia. Vince Kasper Kalkenberg in 33’29″6, con tre errori al poligono.
Secondo il connazionale Einar Hedegart, staccato di 39″8 con ben otto errori. Rispetto alla sprint di ieri i due norvegesi si sono scambiati le posizioni. Terzo il francese Leo Carlier, a 49″5.
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Gli azzurri
Patrick Braunhofer si conferma il migliore degli italiani, anche se scende dall’ottavo al quattordicesimo posto. Pesano quattro errori, tre dei quali nell’ultima serie.
Marco Barale chiude diciannovesimo con sette errori e Nicolò Betemps ventiquattresimo con tre. Più indietro Alex Perissutti, quarantesimo con otto errori, e Hannes Bacher, quarantottesimo con nove.
Alle 13.45 le donne
La pursuit femminile è in programma alle 13.45.