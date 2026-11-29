Calciomercato: è asta per Scamacca, due big per gennaio

Scamacca lascia l’Atalanta? A un mese dalla riapertura delle trattative, la ricerca di un nuovo attaccante unisce diversi club di Serie A. Per questa ragione Gianluca Scamacca potrebbe lasciare Bergamo già a gennaio.

Le richieste dell’Atalanta per Scamacca

Oggi c’è Como-Juventus. Sul campo le due squadre si sfidano per la classifica, ma dietro le quinte bianconeri e lariani condividono la stessa esigenza tecnica: inserire in rosa una prima punta di peso.

Finora Cesc Fabregas ha gestito meglio questa lacuna rispetto a Luciano Spalletti, il quale chiede da tempo un centravanti fisico, capace di reggere il gioco sulle palle lunghe.

Per il tecnico bianconero l’attaccante dell’Atalanta, alto 195 centimetri e autore fin qui di 3 reti in 14 presenze, rappresenta il profilo ideale, tanto da averlo definito in passato «l’attaccante disegnato al computer».

A Bergamo, però, la dirigenza non intende fare sconti né indebolire la squadra di Maurizio Sarri a stagione in corso senza avere garanzie economiche immediate. Il club nerazzurro valuta il ventisettenne intorno ai 30 milioni aprendo alla cessione invernale soltanto attraverso un prestito legato a un obbligo di riscatto sicuro per la prossima estate. Con il contratto in scadenza nel 2028 e nessuna trattativa avviata per il prolungamento, il giocatore aspetta sviluppi.

L’asse tra Carnevali e la Juventus contro l’ambizione del Como

A Torino il nome di Scamacca era già circolato lo scorso giugno, quando poi la società preferì puntare su Randal Kolo Muani e su Nick Woltemade, arrivato perché la formula del prestito con diritto di riscatto era l’unica percorribile in quel momento.

Adesso lo scenario è cambiato e a spingere forte per l’operazione c’è Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato bianconero. Il dirigente conosce benissimo il calciatore fin dai tempi del Sassuolo, club con cui lo comprò per mezzo milione prima di rivenderlo a oltre 40 milioni, e già nel 2023 lo aveva segnalato alla Juventus.

Oggi proprio Carnevali potrebbe portarlo a Torino per affidargli la maglia numero nove, ma dovrà dimostrare anche di essere fisicamente al top.

Quello che spaventa di Scamacca, infatti, sono i problemi fisici che la punta ha dovuto affrontare nelle ultime stagioni.

Ad ogni modo la Juve per arrivare all’attaccante della Dea dovrà superare la concorrenza del direttore sportivo comasco Carlalberto Ludi. I lariani devono infatti fare i conti con le precarie condizioni fisiche di Moise Kean, frenato da un problema alla tibia. Il Como cerca quindi un attaccante affidabile, e soprattutto italiano per questioni di liste. Aspetto questo che complica, e non poco, i piani della Vecchia signora.

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