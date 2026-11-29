Snowboard: la Germania vince a Snow Ruyi, Italia resta fuori dal podio

L’Italia resta fuori dal podio nello slalom parallelo a squadre in Cina, mentre Leo Framarin chiude settimo nella prima prova stagionale del Big Air in Austria.

Snow Ruyi: successo per Baumeister e Hochreiter, Bagozza e Fava out ai quarti

La tappa inaugurale della Coppa del Mondo di snowboard parallelo in Cina si chiude senza medaglie per la nazionale italiana nella gara a squadre.

La vittoria va alla Germania di Stefan Baumeister e Melanie Hochreiter, bravi a sfruttare in finale un errore della Svizzera, che non riesce a portare a termine la discesa.

Gian Casanova e Xenia von Siebenthal conquistano così il secondo posto, mentre sul gradino più basso del podio salgono i canadesi Arnaud Gaudet e Aurelie Moisan, vittoriosi nella finalina contro i cechi Krystof Minarik e Zuzana Maderova con un distacco di 0.73.

In casa azzurra erano tre le coppie al via. Il miglior risultato lo ottengono Daniele Bagozza ed Elisa Fava con Italia 2: dopo aver superato in volata i connazionali Roland Fischnaller e Jasmin Coratti agli ottavi, i due si fermano ai quarti proprio contro la coppia tedesca poi vincitrice. Escono subito agli ottavi anche Aaron March e Lucia Dalmasso, reduce dal successo nella prova individuale del giorno prima: per loro arriva una sconfitta di misura per 0.07 contro gli austriaci Promegger e Ankele.

Big Air Innsbruck: festa per Murase e Bouchard, buona prova di Framarin

In Austria, invece, prende il via la Coppa del Mondo 2026-2027 di snowboard Big Air con le prime gare in notturna dopo le qualificazioni del mattino.

Nella prova femminile la giapponese Kokomo Murase conquista una vittoria netta grazie a due discese molto regolari da 89.25 e 88.75, per un totale di 178.00 punti.

Alle sue spalle si piazza la belga Sky Remans con 169.50 punti, mentre la statunitense Hahna Norman completa il podio a quota 153.00. In campo maschile il canadese Eli Bouchard vince con 185.75 punti complessivi, frutto di un 93.00 nella prima run e di un 92.75 nella seconda.

Il tedesco Damian Millinger parte fortissimo con 94.25, ma una seconda prova da 83.50 lo fa scivolare al secondo posto con 177.75 punti.

Terzo il giapponese Hiroto Ogiwara con 172.75. Positivo l’esordio stagionale per l’unico azzurro in gara, Leo Framarin, che raccoglie i primi punti in classifica grazie al settimo posto finale ottenuto con due run molto simili da 71.00 e 70.25 per 141.25 punti totali.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it