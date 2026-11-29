Taekwondo, Dell’Aquila chiude il 2026 con il bronzo al Grand Prix Final – Le emozioni su Sportface TV

L’azzurro sale sul podio dei -58 kg ad Astana e conquista 36 punti per il ranking olimpico. Il suo percorso si ferma in semifinale contro l’iraniano Abolfazl Zandi.

Un bronzo e 36 punti per il ranking olimpico: Vito Dell’Aquila conclude il 2026 sul podio del World Taekwondo Grand Prix Final di Astana, nella categoria -58 kg. Un risultato che alimenta il percorso dell’azzurro verso i Giochi di Los Angeles 2028.

Il campione olimpico di Tokyo 2020 è stato fermato in semifinale dall’iraniano Abolfazl Zandi. Nel bilancio della competizione figura anche la vittoria sull’azero Gashim Magomedov, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Dell’Aquila: «Questa medaglia rappresenta un grande punto di partenza»

L’azzurro ha accolto il piazzamento con soddisfazione, pur riconoscendo di aver puntato a qualcosa di più.

«Sono davvero molto contento. Certo, avrei voluto qualcosa in più, ma dopo un periodo non semplice questa medaglia rappresenta un grande punto di partenza. Sono felicissimo del risultato», ha dichiarato Dell’Aquila.

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Il bilancio del 2026 tra Open e Grand Prix

Il bronzo di Astana completa una stagione nella quale il pugliese ha ottenuto risultati in due categorie di peso. Nei -63 kg sono arrivate le vittorie al Polish Open e al Bulgarian Open, mentre nei -58 kg il bilancio del circuito Grand Prix conta tre podi.

La medaglia conquistata in Kazakistan aggiunge così altri punti al ranking olimpico, mantenendo Los Angeles 2028 come obiettivo del percorso internazionale dell’azzurro.

Le emozioni su Taekwondo Plus

Il successo di Vito dell’Aquila è stato trasmesso da Taekwondo Plus, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, dove è possibile rivivere tutte le emozioni della medaglia di bronzo a questo link: https://live.tv.sportface.it/c/3OlBKdae1xKT9kKFArprnGm0/