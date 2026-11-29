Coppa Davis 2027, sorteggiate le Qualificazioni: Italia già alla Final Eight, la Spagna parte dal secondo turno

Gli azzurri, padroni di casa a Bologna, hanno la wild card. Gli spagnoli, avversari dell’Italia nella finale di oggi, sono prima testa di serie con bye. Tra le sfide del primo turno ci sono Croazia-Germania e Serbia-Austria.

Oggi a Bologna, nel giorno della finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna, è stato sorteggiato il tabellone delle Qualificazioni dell’edizione 2027.

L’Italia, Paese ospitante, ha una wild card che le dà l’accesso diretto alla Final Eight.

La Spagna, che sia campione o finalista, è prima testa di serie. Salta quindi il primo turno ed entra in gara direttamente nel secondo. Se oggi gli spagnoli dovessero battere gli azzurri in finale, avrebbero anche la garanzia di giocare in casa la sfida del secondo turno.

Formula e teste di serie

Le altre teste di serie sono state decise in base alla classifica provvisoria per Nazioni di fine 2026, aggiornata con i risultati della Final Eight di questa settimana.

Le Qualificazioni 2027 si giocano in due turni, entrambi con sfide in casa o in trasferta. Il primo turno è in programma a febbraio 2027, il secondo a settembre 2027. In entrambi i casi le date esatte le sceglieranno le Nazionali che giocano in casa.

Gli accoppiamenti

Al secondo turno la Spagna attende la vincente di Giappone-Ungheria. Chi passa tra Croazia e Germania troverà una tra Danimarca e Corea del Sud.

La Cechia affronta la Norvegia e poi incrocerà una tra Brasile e Paesi Bassi. Il Principato di Monaco ospita il Belgio prima di un eventuale confronto con Argentina o Slovacchia.

La Gran Bretagna gioca in casa contro il Perù e al turno successivo trova una tra Francia e Cile. La vincente di Serbia-Austria sfiderà Australia o Ecuador. Chi passa tra Stati Uniti e Cina Taipei troverà una tra India e Canada.

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Il quadro completo

Italia: qualificata direttamente alla Final Eight

Spagna (1): bye al primo turno

Giappone-Ungheria (14)

Croazia-Germania (2)

Danimarca-Corea del Sud (13)

Cechia (3)-Norvegia

Brasile-Paesi Bassi (12)

Monaco-Belgio (4)

Argentina (11)-Slovacchia

Gran Bretagna (5)-Perù

Francia (10)-Cile

Serbia-Austria (6)

Australia (9)-Ecuador

Stati Uniti (7)-Cina Taipei

India-Canada (8)