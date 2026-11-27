L’azzurro apre la Coppa del Mondo con due tempi di spinta da 4″96 e chiude a 85 centesimi dal vincitore. Schwärzer quindicesimo, Drovanti diciottesimo.
Amedeo Bagnis comincia la Coppa del Mondo di skeleton con un sesto posto ad Altenberg. Sul tracciato tedesco l’azzurro chiude a 85 centesimi da Felix Keisinger, che conquista la prima vittoria in carriera nel massimo circuito.
Per Bagnis arrivano indicazioni positive soprattutto dalla partenza. Come riporta la FISI, l’italiano ha fatto segnare 4″96 in entrambe le spinte, ottenendo in ciascuna discesa il secondo miglior riscontro assoluto nella fase iniziale.
Il piazzamento finale lo colloca alle spalle, oltre che dei tre atleti sul podio, anche del tedesco Axel Jungk e del danese Rasmus Johansen.
Keisinger rimonta e conquista la prima vittoria
La gara si decide nella seconda discesa, con Felix Keisinger capace di risalire dalla terza posizione provvisoria al successo. Il tedesco completa le due prove con il tempo complessivo di 1’52″96.
Alle sue spalle termina l’austriaco Samuel Maier, al comando a metà gara e infine secondo a 11 centesimi. Completa il podio l’altro tedesco Lukas Nydegger, terzo a 15 centesimi dal vincitore.
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Schwärzer quindicesimo, Drovanti diciottesimo
Gli altri due italiani concludono la prova nella seconda metà della classifica. Manuel Schwärzer è quindicesimo, con un ritardo complessivo di 1″85, mentre Pietro Drovanti termina diciottesimo a 2″10.
La tappa inaugurale di Altenberg proseguirà sabato 28 novembre con la gara femminile, seguita dalla prova mista a squadre.