L’emiliano conquista il secondo posto nella prima batteria con 174,00 punti, alle spalle del norvegese Frank Wahlstrøm. Il programma delle finali scatta alle 18.45.
La stagione di Coppa del Mondo di Freeski si apre con Miro Tabanelli e Maria Gasslitter nelle finali del Big Air di Innsbruck. Dopo la qualificazione dell’azzurra, anche l’emiliano supera il turno preliminare maschile e conquista un posto nella fase decisiva dell’appuntamento austriaco.
Tabanelli secondo nella prima batteria con 174 punti
Come riporta la FISI, Tabanelli ha raccolto 174,00 punti, ottenendo il secondo miglior punteggio della prima batteria di qualificazione.
A precederlo è stato soltanto il norvegese Frank Wahlstrøm, primo nel gruppo con 176,00 punti: due lunghezze separano quindi l’azzurro dal riferimento della sua batteria.
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Finali dalle 18.45, Donaggio non al via
Il programma delle finali prenderà il via venerdì 27 novembre dalle 18.45. Tabanelli sarà così protagonista della fase conclusiva maschile, mentre Maria Gasslitter si è già assicurata l’accesso alla finale femminile.
Leonardo Donaggio non è invece al via della seconda batteria di qualificazione maschile.
Risultati e aggiornamenti sono consultabili attraverso il live timing della FIS.