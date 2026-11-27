Short track, World Tour a Shanghai: dodici qualificazioni dirette per l’Italia, domani le prime finali

Nella prima giornata della quarta tappa avanzano Nadalini, Confortola, Ioriatti e tutte e tre le staffette azzurre. Sabato dalle 7 italiane si assegnano i titoli dei 500 e 1.500 maschili e dei 1.000 e della staffetta femminili.

L’Italia comincia con dodici qualificazioni dirette la quarta tappa del World Tour di short track, il massimo circuito internazionale, che si è aperta oggi, venerdì 27 novembre, a Shanghai. Si gareggia allo SPD Bank Oriental Sports Center e la spedizione azzurra conta nove atleti.

Le donne in gara sono Margherita Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Katia Filippi (C.S. Esercito) e Gloria Ioriatti (Fiamme Oro).

Tra gli uomini ci sono Pietro Marinelli (C.S. Carabinieri), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) e Daniele Zampedri (Fiamme Gialle).

Uomini: Nadalini due volte primo

500 metri: Nadalini ha vinto la sua batteria ed è nei quarti di finale. Spechenhauser, Zampedri e Marinelli ripartono dai ripescaggi.

1.000 metri: Nadalini ha vinto anche qui la sua heat. Spechenhauser, Previtali e Zampedri passano dai ripescaggi.

1.500 metri: avanzano Spechenhauser e Previtali, secondo e terzo nella loro batteria. Marinelli correrà i ripescaggi, mentre Nadalini è stato squalificato.

Staffetta: il quartetto formato da Marinelli, Spechenhauser, Nadalini e Previtali ha superato le batterie ed è in semifinale.

Donne: Confortola e Ioriatti trascinano

500 metri: nessuna azzurra è entrata direttamente nei quarti. Confortola, Margherita Betti e Filippi avranno un’altra occasione con i ripescaggi. Ioriatti è stata squalificata.

1.000 metri: Confortola e Ioriatti si sono qualificate direttamente. Filippi ripartirà dai ripescaggi, mentre Margherita Betti è stata squalificata.

1.500 metri: Confortola, Ioriatti e Margherita Betti sono in semifinale. Filippi passa dai ripescaggi.

Staffetta: Betti, Ioriatti, Filippi e Confortola hanno chiuso secondi nella batteria e sono in semifinale.

Staffetta mista in semifinale

Nella staffetta mista il quartetto con Spechenhauser, Ioriatti, Nadalini e Confortola è arrivato secondo in batteria ed è in semifinale.

Domani le prime finali

Sabato 28 novembre si assegnano i primi titoli: 500 e 1.500 metri maschili, 1.000 metri e staffetta femminili. Le gare iniziano alle 7 italiane.

La tappa è trasmessa da Discovery+, HBO Max ed Eurosport, anche attraverso Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.