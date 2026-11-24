Le finali di specialità maschili degli Assoluti di ginnastica artistica tornano alle 13:13 su Sportface TV, disponibile su Prime Video e Samsung TV. Nel palinsesto anche la Coppa Italia Boulder alle 16:35 e gli Assoluti indoor di atletica alle 19:07. In serata Manchester City-Napoli e Como-Aek Atene in Champions League. Spazio anche alla Coppa Davis con Canada-Cechia e all’Eurolega con Virtus Bologna e Olimpia Milano.
Le finali di specialità maschili degli Assoluti di ginnastica artistica aprono il pomeriggio di Sportface TV su Prime Video e Samsung TV di martedì 24 novembre. Il canale ripropone la gara alle 13:13, seguita alle 16:35 dalla finale maschile della terza tappa di Coppa Italia Boulder.
Nel palinsesto anche la sintesi degli Assoluti indoor di atletica di Ancona alle 19:07 e la seconda giornata degli Italiani individuali per regioni cadetti alle 21:16. Interviste e approfondimenti accompagnano la programmazione con Inside, It’s Casa, Camera di Chiamata e Atleti Shakerati.
La serata calcistica è dedicata alla Champions League. Alle 21:00 il Napoli affronta il Manchester City, con diretta su Sky Sport Uno, mentre il Como ospita l’Aek Atene su Sky Sport Arena e Sky Sport 4K. Il programma comprende anche Arsenal-Borussia Dortmund e Real Madrid-PSV, precedute alle 18:45 da Bodo/Glimt-Lask Linz e Galatasaray-Aston Villa.
Per il tennis, alle 16:00 Canada e Cechia si affrontano nei quarti di finale di Coppa Davis. In Eurolega scendono in campo le due italiane, con Stella Rossa-Virtus Bologna alle 19:00 e Asvel-Olimpia Milano alle 20:45. La giornata propone inoltre sei partite di Serie B e, alle 15:00, la prima partita del Mondiale di scacchi tra Gukesh e Sindarov.
Sportface TV su Prime Video e Samsung TV
Gare in replica, interviste e rubriche del canale. Gli orari sono arrotondati per eccesso al minuto.
- 02:40 – Arrampicata sportiva, seconda tappa di Coppa Italia Lead 2026, finali di Varese.
- 04:02 – Tiro a volo, Campionato Italiano Individuale di skeet maschile 2026.
- 04:49 – Pallanuoto femminile, Serie A1 2026/27, Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte.
- 06:28 – Arrampicata sportiva, Inside – Milano Cortina con Davide Battistella, presidente FASI.
- 06:43 – Ginnastica, Inside – Milano Cortina con Andrea Facci, presidente FGI.
- 06:57 – Pugilato, Inside – Milano Cortina con Flavio D’Ambrosi, presidente FPI.
- 07:17 – Atletica, It’s Casa con Nadia Battocletti.
- 07:36 – Atletica, It’s Casa con Larissa Iapichino.
- 07:54 – Atletica, It’s Casa con Zane Weir.
- 08:07 – Atletica, It’s Casa con Sara Fantini.
- 08:25 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 1.
- 08:50 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 2.
- 09:10 – Taekwondo, Inside con Angelo Cito, “Il presente e il futuro del taekwondo italiano”.
- 09:34 – Taekwondo, Inside con Antonino Bossolo, “Tra vittorie, sconfitte e accettazione”.
- 09:44 – Taekwondo, Inside con Carlo Molfetta, “Dall’oro olimpico alla sfida dei Giochi del Mediterraneo”.
- 09:52 – Tuffi, Camera di Chiamata con Tania Cagnotto, episodio 2.
- 10:48 – Tiro a volo, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Gabriele Rossetti e Diana Bacosi.
- 11:05 – Scherma, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Alberta Santuccio e Giulia Rizzi.
- 11:14 – Taekwondo e canottaggio, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Vito Dell’Aquila e Valentina Rodini.
- 11:32 – Canoa, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Giulio Dressino e Nicola Ripamonti.
- 11:48 – Sollevamento pesi, Un Mare di Azzurri con Sergio Massidda.
- 12:03 – Rubrica sportiva, Un Mare di Azzurri con Martina Chiacchio e Ludovica Celine.
- 12:17 – Atletica, Un Mare di Azzurri con Erika Saraceni.
- 12:33 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 5.
- 13:02 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 3.
- 13:13 – Ginnastica artistica, Campionato Nazionale Assoluto, finali di specialità maschili.
- 16:04 – Atletica, Sport is My Life – Assoluti Indoor.
- 16:35 – Arrampicata sportiva, terza tappa di Coppa Italia Boulder 2026, finale maschile.
- 18:01 – Nuoto, Camera di Chiamata con Carlo D’Ambrosio, episodio 7.
- 18:51 – Nuoto, Camera di Chiamata con Alessandra Mao, episodio 3.
- 19:07 – Atletica, Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona 2026, sintesi.
- 19:39 – Tiro a volo, prima tappa di Coppa del Mondo ISSF, trap femminile, Tangeri 2026.
- 20:36 – Approfondimento sportivo, Storia di un Centro Sportivo.
- 20:53 – Atletica, Sport is My Life, episodio 9.
- 21:16 – Atletica, Campionati Italiani individuali per regioni cadetti, seconda giornata.
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Gli altri appuntamenti in TV e streaming
- 01:30 – Basket NBA, Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets. Diretta TV su Sky Sport Basket, streaming su Sky Go e NOW.
- 02:15 – Football americano, NFL, Washington Commanders-Cincinnati Bengals. Diretta streaming su DAZN.
- 15:00 – Scacchi, Mondiale, Gukesh-Sindarov, prima partita. Diretta streaming sui principali canali YouTube scacchistici, tra cui FIDE e Chess.com.
- 16:00 – Tennis, Coppa Davis, quarti di finale, Canada-Cechia. Diretta TV su SuperTennis, streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv.
- 18:00 – Basket, Eurolega, Besiktas-Paris. Diretta streaming su Euroleague TV.
- 18:45 – Calcio, Champions League, Bodo/Glimt-Lask Linz. Diretta TV su Sky Sport Arena, streaming su Sky Go e NOW.
- 18:45 – Calcio, Champions League, Galatasaray-Aston Villa. Diretta TV su Sky Sport Calcio, streaming su Sky Go e NOW.
- 19:00 – Calcio, Serie B, Juve Stabia-Catanzaro. Diretta streaming su DAZN, LaB Channel e One Football TV.
- 19:00 – Basket, Eurolega, Stella Rossa-Virtus Bologna. Diretta TV su Sky Sport Max, streaming su Sky Go e NOW.
- 20:00 – Calcio, Serie B, Benevento-Empoli. Diretta streaming su DAZN, LaB Channel e One Football TV.
- 20:00 – Calcio, Serie B, Cesena-Ascoli. Diretta streaming su DAZN, LaB Channel e One Football TV.
- 20:00 – Calcio, Serie B, Entella-Verona. Diretta streaming su DAZN, LaB Channel e One Football TV.
- 20:00 – Calcio, Serie B, Vicenza-Carrarese. Diretta streaming su DAZN, LaB Channel e One Football TV.
- 20:00 – Calcio, Serie B, Palermo-Sudtirol. Diretta streaming su DAZN, LaB Channel e One Football TV.
- 20:00 – Basket, Eurolega, Bayern Monaco-Maccabi Tel Aviv. Diretta streaming su Euroleague TV.
- 20:30 – Basket, Eurolega, Valencia-Panathinaikos. Diretta streaming su Euroleague TV.
- 20:45 – Basket, Eurolega, Asvel-Olimpia Milano. Diretta TV su Sky Sport Basket, streaming su Sky Go e NOW.
- 21:00 – Basket, Eurolega, Barcellona-Fenerbahce. Diretta streaming su Euroleague TV.
- 21:00 – Calcio, Champions League, Arsenal-Borussia Dortmund. Diretta TV su Sky Sport Calcio, streaming su Sky Go e NOW.
- 21:00 – Calcio, Champions League, Como-Aek Atene. Diretta TV su Sky Sport Arena e Sky Sport 4K, streaming su Sky Go e NOW.
- 21:00 – Calcio, Champions League, Feyenoord-Porto. Diretta TV su Sky Sport 256, streaming su Sky Go e NOW.
- 21:00 – Calcio, Champions League, Manchester City-Napoli. Diretta TV su Sky Sport Uno, streaming su Sky Go e NOW.
- 21:00 – Calcio, Champions League, Lipsia-Lens. Diretta TV su Sky Sport 257, streaming su Sky Go e NOW.
- 21:00 – Calcio, Champions League, Real Madrid-PSV. Diretta TV su Sky Sport Mix, streaming su Sky Go e NOW.
- 21:00 – Calcio, Champions League, Slovan Bratislava-Betis. Diretta TV su Sky Sport 258, streaming su Sky Go e NOW.