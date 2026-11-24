Sport in tv martedì 24 novembre: Assoluti di ginnastica con Sportface su Prime Video e Samsung TV, Manchester City-Napoli

Le finali di specialità maschili degli Assoluti di ginnastica artistica tornano alle 13:13 su Sportface TV, disponibile su Prime Video e Samsung TV. Nel palinsesto anche la Coppa Italia Boulder alle 16:35 e gli Assoluti indoor di atletica alle 19:07. In serata Manchester City-Napoli e Como-Aek Atene in Champions League. Spazio anche alla Coppa Davis con Canada-Cechia e all’Eurolega con Virtus Bologna e Olimpia Milano.

Le finali di specialità maschili degli Assoluti di ginnastica artistica aprono il pomeriggio di Sportface TV su Prime Video e Samsung TV di martedì 24 novembre. Il canale ripropone la gara alle 13:13, seguita alle 16:35 dalla finale maschile della terza tappa di Coppa Italia Boulder.

Nel palinsesto anche la sintesi degli Assoluti indoor di atletica di Ancona alle 19:07 e la seconda giornata degli Italiani individuali per regioni cadetti alle 21:16. Interviste e approfondimenti accompagnano la programmazione con Inside, It’s Casa, Camera di Chiamata e Atleti Shakerati.

La serata calcistica è dedicata alla Champions League. Alle 21:00 il Napoli affronta il Manchester City, con diretta su Sky Sport Uno, mentre il Como ospita l’Aek Atene su Sky Sport Arena e Sky Sport 4K. Il programma comprende anche Arsenal-Borussia Dortmund e Real Madrid-PSV, precedute alle 18:45 da Bodo/Glimt-Lask Linz e Galatasaray-Aston Villa.

Per il tennis, alle 16:00 Canada e Cechia si affrontano nei quarti di finale di Coppa Davis. In Eurolega scendono in campo le due italiane, con Stella Rossa-Virtus Bologna alle 19:00 e Asvel-Olimpia Milano alle 20:45. La giornata propone inoltre sei partite di Serie B e, alle 15:00, la prima partita del Mondiale di scacchi tra Gukesh e Sindarov.

Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Gare in replica, interviste e rubriche del canale. Gli orari sono arrotondati per eccesso al minuto.

02:40 – Arrampicata sportiva, seconda tappa di Coppa Italia Lead 2026, finali di Varese.

– Arrampicata sportiva, seconda tappa di Coppa Italia Lead 2026, finali di Varese. 04:02 – Tiro a volo, Campionato Italiano Individuale di skeet maschile 2026.

– Tiro a volo, Campionato Italiano Individuale di skeet maschile 2026. 04:49 – Pallanuoto femminile, Serie A1 2026/27, Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte.

– Pallanuoto femminile, Serie A1 2026/27, Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte. 06:28 – Arrampicata sportiva, Inside – Milano Cortina con Davide Battistella, presidente FASI.

– Arrampicata sportiva, Inside – Milano Cortina con Davide Battistella, presidente FASI. 06:43 – Ginnastica, Inside – Milano Cortina con Andrea Facci, presidente FGI.

– Ginnastica, Inside – Milano Cortina con Andrea Facci, presidente FGI. 06:57 – Pugilato, Inside – Milano Cortina con Flavio D’Ambrosi, presidente FPI.

– Pugilato, Inside – Milano Cortina con Flavio D’Ambrosi, presidente FPI. 07:17 – Atletica, It’s Casa con Nadia Battocletti.

– Atletica, It’s Casa con Nadia Battocletti. 07:36 – Atletica, It’s Casa con Larissa Iapichino.

– Atletica, It’s Casa con Larissa Iapichino. 07:54 – Atletica, It’s Casa con Zane Weir.

– Atletica, It’s Casa con Zane Weir. 08:07 – Atletica, It’s Casa con Sara Fantini.

– Atletica, It’s Casa con Sara Fantini. 08:25 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 1.

– Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 1. 08:50 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 2.

– Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 2. 09:10 – Taekwondo, Inside con Angelo Cito, “Il presente e il futuro del taekwondo italiano”.

– Taekwondo, Inside con Angelo Cito, “Il presente e il futuro del taekwondo italiano”. 09:34 – Taekwondo, Inside con Antonino Bossolo, “Tra vittorie, sconfitte e accettazione”.

– Taekwondo, Inside con Antonino Bossolo, “Tra vittorie, sconfitte e accettazione”. 09:44 – Taekwondo, Inside con Carlo Molfetta, “Dall’oro olimpico alla sfida dei Giochi del Mediterraneo”.

– Taekwondo, Inside con Carlo Molfetta, “Dall’oro olimpico alla sfida dei Giochi del Mediterraneo”. 09:52 – Tuffi, Camera di Chiamata con Tania Cagnotto, episodio 2.

– Tuffi, Camera di Chiamata con Tania Cagnotto, episodio 2. 10:48 – Tiro a volo, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Gabriele Rossetti e Diana Bacosi.

– Tiro a volo, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Gabriele Rossetti e Diana Bacosi. 11:05 – Scherma, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Alberta Santuccio e Giulia Rizzi.

– Scherma, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Alberta Santuccio e Giulia Rizzi. 11:14 – Taekwondo e canottaggio, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Vito Dell’Aquila e Valentina Rodini.

– Taekwondo e canottaggio, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Vito Dell’Aquila e Valentina Rodini. 11:32 – Canoa, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Giulio Dressino e Nicola Ripamonti.

– Canoa, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Giulio Dressino e Nicola Ripamonti. 11:48 – Sollevamento pesi, Un Mare di Azzurri con Sergio Massidda.

– Sollevamento pesi, Un Mare di Azzurri con Sergio Massidda. 12:03 – Rubrica sportiva, Un Mare di Azzurri con Martina Chiacchio e Ludovica Celine.

– Rubrica sportiva, Un Mare di Azzurri con Martina Chiacchio e Ludovica Celine. 12:17 – Atletica, Un Mare di Azzurri con Erika Saraceni.

– Atletica, Un Mare di Azzurri con Erika Saraceni. 12:33 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 5.

– Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 5. 13:02 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 3.

– Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 3. 13:13 – Ginnastica artistica, Campionato Nazionale Assoluto, finali di specialità maschili.

– Ginnastica artistica, Campionato Nazionale Assoluto, finali di specialità maschili. 16:04 – Atletica, Sport is My Life – Assoluti Indoor.

– Atletica, Sport is My Life – Assoluti Indoor. 16:35 – Arrampicata sportiva, terza tappa di Coppa Italia Boulder 2026, finale maschile.

– Arrampicata sportiva, terza tappa di Coppa Italia Boulder 2026, finale maschile. 18:01 – Nuoto, Camera di Chiamata con Carlo D’Ambrosio, episodio 7.

– Nuoto, Camera di Chiamata con Carlo D’Ambrosio, episodio 7. 18:51 – Nuoto, Camera di Chiamata con Alessandra Mao, episodio 3.

– Nuoto, Camera di Chiamata con Alessandra Mao, episodio 3. 19:07 – Atletica, Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona 2026, sintesi.

– Atletica, Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona 2026, sintesi. 19:39 – Tiro a volo, prima tappa di Coppa del Mondo ISSF, trap femminile, Tangeri 2026.

– Tiro a volo, prima tappa di Coppa del Mondo ISSF, trap femminile, Tangeri 2026. 20:36 – Approfondimento sportivo, Storia di un Centro Sportivo.

– Approfondimento sportivo, Storia di un Centro Sportivo. 20:53 – Atletica, Sport is My Life, episodio 9.

– Atletica, Sport is My Life, episodio 9. 21:16 – Atletica, Campionati Italiani individuali per regioni cadetti, seconda giornata.

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