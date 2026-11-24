Short track, World Tour Shanghai 2026, il progrmma. Confortola e Nadalini guidano l’Italia

Dal 27 al 29 novembre lo short track mondiale farà tappa a Shanghai per il quarto appuntamento del World Tour 2026-2027. Lo SPD Bank Orientral Sports Center riaccoglierà il grande circuito internazionale dopo sette anni, con tre giornate tra qualificazioni, ripescaggi e finali. L’Italia arriva in Cina sulle ali dell’entusiasmo dopo gli ottimi risultati ottenuti a Seoul: riflettori puntati soprattutto su Elisa Confortola, reduce da due successi consecutivi nei 1500 metri, e su Thomas Nadalini, fresco di podio nei 1000.

World Tour Shanghai: il programma da venerdì a domenica

Venerdì 27 novembre sarà interamente dedicato alle qualificazioni. Dalle 3.00 italiane scatteranno i preliminari dei 500 metri, seguiti da 1000 e 1500, mentre nel finale di giornata entreranno in scena anche le staffetta femminile, maschile e mista.

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Sabato 28 i ripescaggi inizieranno alle 5.00, mente dalle 10.05 scatterà la sessione decisiva: in programma le fasi finali dei 500 maschili, 1000 femminili e 1500 maschili, oltre alla finale della staffetta femminile sui 3000 metri e alle semifinali della staffetta maschile.

Domenica le ultime finali

Domenica 29 si ripartirà alle 4.45 con i ripescaggi. Dalle 9.05 spazio invece alle finali: staffetta mista sui 2000 metri, 500 e 1500 femminili, 1000 maschili e, alle 12.30, l’atto conclusivo della staffetta maschile sui 5000 metri.

Non è prevista diretta televisiva. L’intero appuntamento potrà però essere seguito in streaming sul canale YouTube Skating ISU; le sessioni finali di sabato e domenica saranno invece disponibili su Discovery+ e HBO Max.