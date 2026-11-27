Sci di fondo, Coppa del Mondo a Ruka: Nyenget guida sei norvegesi ai primi sei posti, Graz 12° e Barp 13°

Nella 10 km in tecnica classica che apre la stagione maschile, Ree è secondo e Klæbo terzo. Gli azzurri chiudono quasi appaiati, a 41 e 42 secondi dal vincitore.

La Coppa del Mondo maschile di sci di fondo comincia con un dominio norvegese. Nella 10 km individuale in tecnica classica di Ruka, in Finlandia, i primi sei posti sono tutti della Norvegia.

Vince Martin Nyenget in 22’09″0. Secondo Andreas Ree a 10″7, terzo Johannes Klæbo a 13″0.

Seguono Heggen (+14″8), Stenshagen (+21″4) e Iversen (+21″6). A interrompere la serie norvegese sono il padrone di casa Niko Anttola, settimo, e lo statunitense Gus Schumacher, ottavo.

Graz e Barp, buona partenza

Buona prova per gli azzurri Davide Graz ed Elia Barp, che chiudono quasi alla pari al dodicesimo e al tredicesimo posto.

Il sappadino Graz, in crescendo nel finale, paga 41″0 dal vincitore. Il bellunese Barp, che a lungo ha tenuto un ritmo da top ten, chiude a 42″2.

Martino Carollo è trentunesimo a 1’03″8 e Simone Daprà quarantanovesimo a 1’17″2. Gabriele Matli ha completato il suo debutto in Coppa del Mondo al sessantaquattresimo posto.

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Il programma del weekend

La prima tappa di Coppa del Mondo prosegue domani, sabato 28 novembre, con le sprint in tecnica classica. Si chiude domenica 29 con le mass start in tecnica libera.