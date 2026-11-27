Italia femminile U23 e U17, doppia amichevole in diretta su Sky e NOW

Lunedì 30 novembre alle 14.30 Italia-Portogallo Under 23 a Coverciano. Giovedì 3 dicembre alle 11 Italia-Francia Under 17 a Tirrenia: entrambe le partite su Sky Sport Uno.

Da Coverciano a Tirrenia, due appuntamenti con le Nazionali giovanili femminili italiane in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Tra lunedì 30 novembre e giovedì 3 dicembre scenderanno in campo l’Under 23 contro il Portogallo e l’Under 17 contro la Francia.

La trasmissione delle due amichevoli internazionali rientra nella collaborazione con la FIGC e amplia la proposta di calcio femminile di Sky Sport, che comprende già i diritti televisivi di Coppa Italia e Supercoppa Women.

Italia-Portogallo Under 23: lunedì 30 novembre alle 14.30

Il primo incontro si giocherà lunedì 30 novembre alle 14.30. La Nazionale italiana Under 23 femminile affronterà le pari età del Portogallo al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e sarà disponibile anche in streaming su NOW.

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Italia-Francia Under 17: giovedì 3 dicembre alle 11

Il secondo appuntamento è fissato per giovedì 3 dicembre alle 11, quando la Nazionale italiana Under 17 femminile incontrerà la Francia al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.

Anche questa sfida sarà proposta in diretta su Sky Sport Uno e NOW.

Notizie e approfondimenti sui canali Sky Sport

Alle dirette si affiancherà la copertura editoriale delle due amichevoli, con aggiornamenti e approfondimenti su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e attraverso gli account social ufficiali di Sky Sport.