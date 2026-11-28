Coppa Davis, Italia-Spagna per il titolo: finale domenica alle 15

Jodar e Alcaraz firmano il 2-0 sulla Gran Bretagna. Il 29 novembre a Bologna la sfida con gli azzurri di Volandri, a caccia del quinto titolo e del quarto consecutivo.

L’Italia affronterà la Spagna nella finale di Coppa Davis 2026, in programma domenica 29 novembre alle 15 a Bologna. Per conquistare la quarta Insalatiera consecutiva, la squadra di Filippo Volandri dovrà superare nuovamente gli avversari battuti nell’ultimo atto del 2025.

Come riporta Italpress, la formazione guidata da David Ferrer ha eliminato la Gran Bretagna per 2-0: Rafael Jodar ha aperto il confronto vincendo contro Cameron Norrie, poi Carlos Alcaraz ha chiuso la semifinale superando Arthur Fery.

I possibili singolari: Musetti-Jodar e Cobolli-Alcaraz

Se i due capitani confermassero i singolaristi schierati nelle semifinali, gli incroci sarebbero Lorenzo Musetti-Rafael Jodar e Flavio Cobolli-Carlos Alcaraz.

Jodar conduce 2-0 nei precedenti con Musetti, entrambi disputati quest’anno. Lo spagnolo ha vinto nei quarti di Washington per 1-6 6-1 6-4 e al terzo turno di Montréal per 6-4 6-3.

Anche Alcaraz è avanti 2-0 contro Cobolli nel circuito maggiore: successo al primo turno del Roland Garros 2023 per 6-0 6-2 7-5 e nel girone delle ATP Finals di Torino di questa stagione per 6-4 6-1.

I precedenti favoriscono dunque gli spagnoli nei due possibili singolari. Un successo per parte porterebbe la finale al doppio decisivo, già determinante nel percorso dell’Italia a Bologna.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La Spagna supera la Gran Bretagna senza ricorrere al doppio

Il primo punto della semifinale porta la firma di Rafael Jodar, ventenne numero 10 del mondo, che ha battuto Cameron Norrie per 6-2 7-5 in un’ora e 32 minuti.

Lo spagnolo ha indirizzato il primo set con due break. Nel secondo, dopo aver perso un vantaggio al servizio, ha trovato l’allungo decisivo nell’undicesimo game, prima di chiudere l’incontro. Ai microfoni di SuperTennis ha riconosciuto di essersi complicato il parziale, sottolineando però la capacità di mantenere un atteggiamento positivo.

Carlos Alcaraz, al debutto nelle Final 8 di quest’anno dopo essere rimasto in panchina nei quarti contro l’Austria, ha poi superato Arthur Fery per 6-2 6-1. Il risultato ha evitato alla Spagna il confronto con la coppia britannica Patten-Skupski.

«È un privilegio per me giocare questa competizione. Sono contento della finale raggiunta, domani contro l’Italia non sarà semplice ma sarà una grande giornata», ha dichiarato Alcaraz.

Il precedente del 2025 e la corsa al titolo

L’Italia arriva alla finale dopo aver superato Corea del Sud e Repubblica Ceca entrambe per 2-1, risolvendo tutti e due i confronti al doppio. Gli azzurri inseguono il quinto titolo della propria storia, mentre la Spagna punta alla settima Coppa Davis.

Il precedente più recente risale alla finale del 23 novembre 2025, la prima disputata tra le due nazionali. In quell’occasione l’Italia vinse 2-0: Matteo Berrettini batté Pablo Carreño Busta per 6-3 6-4, poi Flavio Cobolli rimontò Jaume Munar imponendosi 1-6 7-6(5) 7-5.

Quella di domenica sarà la quindicesima sfida in Davis tra Italia e Spagna, con gli azzurri avanti 8-6. Per l’Italia sarà l’undicesima finale, la quarta consecutiva; per gli iberici la dodicesima.

Per ritrovare le stesse nazionali in finale in due edizioni consecutive bisogna risalire al 1988 e al 1989: la Germania Ovest di Boris Becker e Carl-Uwe Steeb superò due volte la Svezia di Stefan Edberg e Mats Wilander, prima per 4-1 a Göteborg e poi per 3-2 a Stoccarda.