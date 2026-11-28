Nuoto, Mondiali in vasca corta a Pechino: 26 azzurri nel Water Cube. Martedì si parte con Quadarella e la debuttante Mao

Dall’1 al 6 dicembre i diciottesimi Mondiali in vasca corta si nuotano nell’impianto dei trionfi di Pellegrini e Filippi nel 2008. Batterie alle 3, semifinali e finali alle 12 in diretta su Raisport. A Budapest 2024 l’Italia vinse nove medaglie.

La Nazionale italiana di nuoto è attesa oggi a Pechino, dove da martedì 1 a domenica 6 dicembre si disputano i diciottesimi Mondiali in vasca corta. Le gare sono al National Aquatics Center, il Water Cube.

Per il nuoto italiano è un posto speciale. Qui, alle Olimpiadi del 2008, Federica Pellegrini vinse i 200 stile libero con il record del mondo e Alessia Filippi conquistò l’argento negli 800 stile libero.

L’impianto ha ospitato da poco i campionati cinesi in vasca corta, chiusi con un record mondiale e cinque primati asiatici. Nel 2029 ospiterà anche i Mondiali in vasca lunga.

Oltre mille nuotatori, 45 gare

Sono attesi più di mille nuotatori da oltre 200 Paesi, impegnati in 45 gare in sei giornate.

Tra le stelle internazionali ci sono le statunitensi Kate Douglass e Gretchen Walsh, l’australiana Lani Pallister e il francese Léon Marchand. La Cina punta su una squadra di alto livello guidata da Wang Shun, Xu Jiayu, Zhang Yufei, Pan Zhanle, Li Bingjie e Zhang Zhanshuo.

I 26 azzurri

L’Italia porta 26 atleti. Le punte sono gli olimpionici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi e le azzurre Sara Curtis, Benedetta Pilato e Simona Quadarella.

Sarà proprio Quadarella la prima a tuffarsi, nei 400 stile libero. Con lei ci sarà Alessandra Mao, classe 2011, al suo primo Mondiale.

Donne (10):

Alessandra Mao (Team Veneto)

Sara Curtis (Esercito/CS Roero)

Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene)

Emma Virginia Menicucci (Esercito/CC Aniene)

Noemi Cesarano (Marina Militare/Time Limit)

Benedetta Pilato (CC Aniene)

Simona Quadarella (CC Aniene)

Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91)

Anita Gastaldi (Carabinieri/VO2 Nuoto Torino)

Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics)

Uomini (16):

Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto)

Carlos D’Ambrosio (Fiamme Gialle/Fondazione Bentegodi)

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Nuoto My Sport)

Nicolò Martinenghi (CC Aniene)

Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport)

Lorenzo Zazzeri (Esercito/RN Florentia)

Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene)

Andrea Battista Candela (Carabinieri/Tevere Remo)

Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/Amici del Nuoto VVFF Modena)

Simone Stefanì (Fiamme Oro/Time Limit)

Michele Lamberti (Fiamme Gialle/GAM Team)

Luca De Tullio (Fiamme Oro/CC Aniene)

Alessandro Ragaini (Carabinieri/Team Marche)

Andrea Camozzi (Carabinieri/CC Aniene)

Francesco Volpe (CC Aniene)

Jacopo Barbotti (CC Aniene)

Il capodelegazione è Marco Bonifazi, con la dirigente Laura Del Sette. Lo staff tecnico è guidato dal direttore tecnico Cesare Butini, con gli allenatori Gianluca Belfiore, Alberto Burlina, Cesare Casella, Stefano Franceschi, Matteo Giunta, Thomas Maggiora, Mirko Nozzolillo e Claudio Rossetto. Completano il gruppo il medico Tiziana Balducci, i fisioterapisti Paola Moreschi e Stefano Amirante e l’addetto stampa Valerio Salvati.

Orari e tv

Le batterie iniziano ogni giorno alle 3 italiane (le 10 a Pechino). Semifinali e finali sono alle 12 (le 19 a Pechino). Domenica 6 dicembre le finali anticipano alle 11. Tutte le sessioni sono in diretta su Raisport.

Il programma con gli azzurri

Martedì 1 dicembre

Batterie (ore 3): 400 stile libero donne (Quadarella, Mao), 100 dorso donne (Curtis), 100 dorso uomini (Ceccon, Mora), 50 farfalla donne (Di Pietro), 50 farfalla uomini (Candela, Stefanì), 200 misti donne (Franceschi, Gastaldi), 200 misti uomini (Razzetti), 4×100 stile libero donne e uomini (Italia), 1500 stile libero uomini serie lente (Volpe)

Ore 12: finali 400 stile libero donne, 200 misti donne e uomini, 4×100 stile libero donne e uomini; semifinali 50 farfalla donne e uomini, 100 dorso donne e uomini; 1500 stile libero uomini serie veloce (De Tullio)

Mercoledì 2 dicembre

Batterie (ore 3): 100 stile libero donne (Curtis, Menicucci), 100 stile libero uomini (D’Ambrosio, Zazzeri), 100 rana donne (Gastaldi, Pilato), 100 rana uomini (Cerasuolo, Martinenghi), 800 stile libero donne (Cesarano, Quadarella), 4×50 misti mixed (Italia)

Ore 12: finali 100 dorso donne e uomini, 50 farfalla donne e uomini, 4×50 misti mixed; semifinali 100 stile libero e 100 rana donne e uomini; 800 stile libero donne serie veloce

Giovedì 3 dicembre

Batterie (ore 3): 50 dorso donne (Curtis, Cocconcelli), 50 dorso uomini (Mora, Lamberti), 200 farfalla donne (Cocconcelli, Gastaldi), 200 farfalla uomini (Razzetti), 100 misti donne (Cocconcelli, Gastaldi), 100 misti uomini (Ceccon, Razzetti), 400 stile libero uomini (De Tullio, Volpe), 4×200 stile libero donne (Italia non iscritta)

Ore 12: finali 100 stile libero, 200 farfalla e 100 rana donne e uomini, 400 stile libero uomini, 4×200 stile libero donne; semifinali 50 dorso e 100 misti donne e uomini

Venerdì 4 dicembre

Batterie (ore 3): 4×50 stile libero mixed (Italia), 200 rana donne (Franceschi), 200 rana uomini (nessun italiano), 100 farfalla donne (Cocconcelli, Gastaldi), 100 farfalla uomini (Stefanì, Camozzi), 4×200 stile libero uomini (Italia), 1500 stile libero donne (Cesarano, Quadarella)

Ore 12: finali 4×50 stile libero mixed, 200 rana, 50 dorso e 100 misti donne e uomini, 4×200 stile libero uomini; semifinali 100 farfalla donne e uomini; 1500 stile libero donne serie veloce

Sabato 5 dicembre

Batterie (ore 3): 400 misti donne (Franceschi), 400 misti uomini (Razzetti, Barbotti), 50 stile libero donne (Curtis, Di Pietro), 50 stile libero uomini (Deplano, Candela), 50 rana donne (Pilato), 50 rana uomini (Martinenghi, Cerasuolo), 800 stile libero uomini (De Tullio, Volpe), 4×100 misti mixed (Italia)

Ore 12: finali 100 farfalla e 400 misti donne e uomini, 4×100 misti mixed; semifinali 50 rana e 50 stile libero donne e uomini; 800 stile libero uomini serie veloce

Domenica 6 dicembre

Batterie (ore 3): 200 stile libero donne (Mao), 200 stile libero uomini (D’Ambrosio, Ragaini), 200 dorso donne (nessuna italiana), 200 dorso uomini (Ceccon, Mora), 4×100 misti donne e uomini (Italia)

Ore 11: finali 50 stile libero, 50 rana, 200 dorso, 200 stile libero e 4×100 misti donne e uomini

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Il precedente di Budapest

Ai Mondiali di Budapest 2024 l’Italia vinse nove medaglie: un oro, cinque argenti e tre bronzi.

Oro: 4×50 stile libero mixed (Deplano, Miressi, Di Pietro, Curtis) in 1’28″50

Argento: Alberto Razzetti nei 200 misti (1’50″88, record italiano)

Argento: Alberto Razzetti nei 200 farfalla (1’48″64, record italiano ed europeo)

Argento: 4×100 stile libero maschile (Miressi, Deplano, Zazzeri, Frigo) in 3’03″65

Argento: Simona Quadarella nei 1500 stile libero (15’30″14)

Argento: Lorenzo Mora nei 200 dorso (1’48″96)

Bronzo: Alberto Razzetti nei 400 misti (3’58″83)

Bronzo: 4×200 stile libero maschile (Megli, Frigo, D’Ambrosio, Razzetti) in 6’47″51, record italiano

Bronzo: 4×100 misti maschile (Mora, Viberti, Busa, Miressi) in 3’19″91

Il medagliere storico

Nella storia dei Mondiali in vasca corta l’Italia ha vinto 91 medaglie: 17 ori, 41 argenti e 33 bronzi. Le edizioni migliori sono state Abu Dhabi 2021 e Melbourne 2022, con 16 podi ciascuna.

1993 Palma di Maiorca: 0-1-0

1995 Rio de Janeiro: 0-0-0

1997 Göteborg: 0-0-0

1999 Hong Kong: 0-1-1

2000 Atene: 0-1-2

2002 Mosca: 0-0-1

2004 Indianapolis: 0-1-0

2006 Shanghai: 2-7-3

2008 Manchester: 0-2-2

2010 Dubai: 0-1-1

2012 Istanbul: 2-2-0

2014 Doha: 1-2-3

2016 Windsor: 1-4-2

2018 Hangzhou: 0-3-4

2021 Abu Dhabi: 5-5-6

2022 Melbourne: 5-6-5

2024 Budapest: 1-5-3