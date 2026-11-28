NBA, Spurs ai quarti di Cup: rimonta sui Lakers, Miami ferma i Knicks

San Antonio recupera venti punti e vince 99-96 con Castle e Wembanyama. Dallas risale da -21 grazie a Flagg, mentre Miami interrompe la serie di New York. Fontecchio resta in panchina.

Le rimonte di San Antonio e Dallas segnano la notte NBA tra venerdì 27 e sabato 28 novembre. Gli Spurs superano i Lakers e conquistano l’accesso ai quarti di NBA Cup, mentre i Mavericks ribaltano Phoenix. Al Madison Square Garden, invece, Miami mette fine alla striscia vincente dei Knicks.

San Antonio recupera venti punti: Lakers battuti 99-96

Come riporta Italpress, gli Spurs si trovano sotto di venti punti nel secondo quarto, ma riescono a ricucire il divario fino al 68-68 dell’ultima pausa. Il finale premia San Antonio, che si impone 99-96 e stacca il biglietto per i quarti di NBA Cup.

Stephon Castle chiude con 26 punti e nove assist, mentre Victor Wembanyama aggiunge una doppia doppia da 25 punti e 16 rimbalzi. È Castle a segnare la tripla del vantaggio di sei lunghezze a 43 secondi dalla sirena. I Lakers tornano poi a un solo punto di distanza quando mancano meno di otto secondi, senza completare il recupero. Per Luka Doncic arrivano 31 punti e otto assist.

Miami passa a New York: Antetokounmpo raccoglie 23 rimbalzi

Gli Heat vincono 108-105 sul campo dei Knicks, interrompendo una serie di sei successi consecutivi dei padroni di casa. Per Miami è invece l’ottava vittoria nelle ultime nove partite.

Giannis Antetokounmpo contribuisce con 22 punti e 23 rimbalzi, suo nuovo primato personale sotto i tabelloni, mentre Bam Adebayo ne segna 25. Nel finale Pelle Larsson firma con una schiacciata il vantaggio di tre punti a sette secondi dalla conclusione. Simone Fontecchio resta in panchina senza giocare. Ai Knicks non bastano i 27 punti e otto assist di Jalen Brunson.

Flagg trascina Dallas dal -21 alla vittoria su Phoenix

Il recupero più ampio della serata è quello dei Mavericks, che cancellano uno svantaggio di 21 punti e battono i Suns 113-109. Decisivo il 35-14 dell’ultimo quarto, che consegna a Dallas la quinta vittoria consecutiva.

Cooper Flagg riempie il tabellino con 34 punti, sette rimbalzi, otto assist, cinque recuperi e quattro stoppate. Sul fronte Phoenix, Devin Booker termina con 31 punti.

Atlanta espugna Boston, Philadelphia vince a Indiana

Quinto successo di fila anche per gli Hawks, che passano 87-86 a Boston. Jalen Johnson produce 24 punti e 12 rimbalzi, affiancato dai 20 punti di Nickeil Alexander-Walker. Per i Celtics, 20 punti di Jayson Tatum e 22 rimbalzi di Neemias Queta.

Philadelphia supera Indiana 111-87 con LeBron James autore di 21 punti, sette rimbalzi e sei assist. Doppia doppia anche per Joel Embiid, che chiude con 14 punti e 11 rimbalzi.

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Gli altri incontri: tripla doppia di Quickley, Murray ne segna 36

Immanuel Quickley firma una tripla doppia da 24 punti, 10 rimbalzi e 14 assist nel successo di Toronto su Brooklyn per 124-100. A Utah, invece, Denver vince 120-107 con 36 punti di Jamal Murray.

Detroit batte Milwaukee 113-98, con 22 punti di Isaiah Joe. Portland supera Golden State 116-94: i Warriors sono senza Steph Curry, mentre per i Blazers arrivano 26 punti di Deni Avdija.

Successi anche per Memphis, 114-109 a Minnesota con 22 punti di Cedric Coward, e per New Orleans, che piega i Clippers 105-104. Nei Pelicans segnano 25 punti a testa Zion Williamson e Trey Murphy III.

Tutti i risultati della notte NBA

New York Knicks – Miami Heat 105-108

Detroit Pistons – Milwaukee Bucks 113-98

Indiana Pacers – Philadelphia 76ers 87-111

Toronto Raptors – Brooklyn Nets 124-100

Boston Celtics – Atlanta Hawks 86-87

Minnesota Timberwolves – Memphis Grizzlies 109-114

Phoenix Suns – Dallas Mavericks 109-113

Los Angeles Clippers – New Orleans Pelicans 104-105

Portland Trail Blazers – Golden State Warriors 116-94

San Antonio Spurs – Los Angeles Lakers 99-96

Utah Jazz – Denver Nuggets 107-120