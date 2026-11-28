Slittino, Coppa del Mondo a Winterberg: Nagler/Malleier terzi nel doppio, vincono i lettoni Bots/Plume

I due sudtirolesi erano primi dopo la prima manche e chiudono terzi, a 70 millesimi dai vincitori. Decimi i campioni olimpici Rieder/Kainzwaldner.

La stagione di Coppa del Mondo di slittino comincia con un podio azzurro. Nel doppio maschile che ha aperto l’inverno sul budello tedesco di Winterberg, Ivan Nagler e Fabian Malleier sono terzi.

Dopo il miglior tempo nella prima discesa, i due azzurri hanno perso due posizioni nella manche decisiva, per un paio di imperfezioni nel finale della Veltins EisArena.

Terzo podio in carriera

Per i due sudtirolesi è il terzo podio in carriera, dopo i due della scorsa stagione. Il distacco finale è di appena 70 millesimi dai lettoni Bots/Plume, che vincono con il tempo totale di 1’25″823.

Secondo posto per gli statunitensi Mueller/Haugsjaa.

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Le altre coppie azzurre

I campioni olimpici Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner chiudono la prima gara della stagione al decimo posto, a 0″512 dai vincitori.

I più giovani Philipp Brunner e Manuel Weissensteiner sono quindicesimi a 1″419.