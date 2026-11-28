L’italiano esce sconfitto dalla sfida per l’EBU Gold dei pesi massimi all’Europa Park. Il pubblico ne riconosce la prestazione al termine di un incontro intenso.
Xhoxhaj vince la sfida contro Dado Giustini per il titolo EBU Gold dei pesi massimi. L’incontro si è disputato all’Europa Park di Rust, in Germania.
Nel proprio resoconto, la Federazione Pugilistica Italiana sottolinea la qualità della prestazione di Giustini, descrivendo un confronto intenso e ben combattuto da entrambi i pugili.
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Il successo va a Xhoxhaj, mentre l’italiano raccoglie il riconoscimento degli spettatori: al termine del match, il pubblico presente ha tributato un grande applauso a Giustini per la prova offerta sul ring.