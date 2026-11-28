Il riminese dell’Aprilia gira in 1’27″844 e dà 463 millesimi al campione del mondo, che ieri ha annunciato il ritiro. Terzo Raul Fernandez, alle 15 la Sprint.
È di Marco Bezzecchi la pole position del Gran Premio di Valencia, ultima gara del Mondiale di MotoGP. Il pilota riminese dell’Aprilia abbatte il muro dell’1’28” e chiude il giro in 1’27″844.
Secondo, a 0″463, è lo spagnolo Marc Marquez (Ducati). Il campione del mondo ha annunciato ieri il suo addio alle corse. Terzo l’altro spagnolo Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), a 0″589.
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La griglia
In seconda fila partono Alex Marquez (Ducati Gresini), Jorge Martin (Aprilia) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46).
1. Marco Bezzecchi (Aprilia) 1’27″844
2. Marc Marquez (Ducati) +0″463
3. Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) +0″589
4. Alex Marquez (Ducati Gresini)
5. Jorge Martin (Aprilia)
6. Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46)
7. Enea Bastianini (Ktm Tech3)
8. Espargaro (Ktm Tech3)
9. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini)
10. Pedro Acosta (Ktm)
11. Ai Ogura (Aprilia Trackhouse)
12. Joan Mir (Honda)
Alle 15 si parte per la Sprint.