Short track, World Tour a Shanghai: l’Italia perde due podi per squalifica, Ioriatti quarta nei 1.000. Staffetta mista e maschile in finale

Spechenhauser e la staffetta femminile avevano chiuso secondo e terza, ma la giuria li ha retrocessi. Confortola sesta nei 1.000. Domani mattina le ultime cinque finali, con due quartetti azzurri in gara.

Una giornata con qualche rimpianto per l’Italia a Shanghai, nella quarta tappa del World Tour di short track. Oggi, sabato 28 novembre, si sono disputate le prime quattro finali, e due podi azzurri sono stati cancellati dalla giuria.

Luca Spechenhauser aveva tagliato il traguardo della sua finale al secondo posto, mentre la staffetta femminile era arrivata terza. Le squalifiche hanno però fatto scendere il valtellinese al settimo posto e il quartetto azzurro al quinto.

Ioriatti e Confortola in finale nei 1.000

Il risultato migliore è arrivato nei 1.000 metri femminili, con due azzurre in finale. Gloria Ioriatti ha chiuso quarta, ai piedi del podio, ed Elisa Confortola sesta.

Due staffette in finale

Buone notizie dalle staffette. Nella mista il quartetto con Lorenzo Previtali, Thomas Nadalini, Confortola e Ioriatti è arrivato secondo in semifinale. Domani in finale troverà Canada, Paesi Bassi, Corea del Sud e Polonia.

In finale va anche la staffetta maschile, al termine di una semifinale movimentata. Gli azzurri sono caduti, si sono rialzati e hanno chiuso comunque secondi. Gli avversari in finale saranno Paesi Bassi, Canada, Atleti Neutrali e Giappone.

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Domani le ultime finali

La tappa si chiude domani mattina, domenica 29 novembre, con le ultime cinque finali: staffetta mista, 1.000 metri e staffetta maschili, 500 e 1.500 metri femminili.

A Shanghai l’Italia ha nove atleti in gara allo SPD Bank Oriental Sports Center. Le donne sono Margherita Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Katia Filippi (C.S. Esercito) e Gloria Ioriatti (Fiamme Oro). Gli uomini sono Pietro Marinelli (C.S. Carabinieri), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) e Daniele Zampedri (Fiamme Gialle).

La tappa è trasmessa da Discovery+, HBO Max ed Eurosport, anche attraverso Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.