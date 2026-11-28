Pallanuoto, Serie A1: la capolista Pro Recco sfida il Savona, a Napoli il derby Canottieri-Posillipo

Oggi si gioca la decima giornata del campionato maschile. Il Brescia, secondo a un punto dalla vetta, riceve De Akker per mettere pressione ai liguri. Si comincia alle 15 con Ortigia-Quinto e Telimar-Trieste.

Il campionato di Serie A1 maschile non si ferma. Oggi, sabato 28 novembre, si gioca la decima giornata. La partita più attesa è il derby ligure tra la capolista Pro Recco e la Rari Nantes Savona.

Recco-Savona, la sfida al vertice

Si gioca alle 18.30 al Polo Natatorio My Sport Sciorba di Genova. La squadra di Sandro Sukno è prima a punteggio pieno e vuole continuare la sua marcia senza passi falsi.

Di fronte ci sono i biancorossi di Alberto Angelini, terzi con 22 punti e una partita da recuperare. Mercoledì il Savona si è arreso solo ai rigori all’AN Brescia, dopo una serie di sette vittorie consecutive.

Il Brescia insegue

Proprio il Brescia di Sandro Bovo, secondo a un punto dalla vetta, gioca alle 15.30 in casa contro De Akker Bologna, con l’obiettivo di mettere pressione alla Pro Recco. I rossoblù di Federico Mistrangelo sono saliti a 9 punti dopo la vittoria di misura in casa contro la Canottieri Napoli.

Il derby di Napoli

Alle 16.45 al Centro Federale “Felice Scandone” c’è la stracittadina tra AC Group Canottieri Napoli e CN Posillipo. La partita è in diretta su Rai Sport, con la telecronaca di Dario Di Gennaro e il commento tecnico di Francesco Postiglione.

I giallorossi di Enzo Massa sono dodicesimi con 7 punti. I rossoverdi di Pino Porzio sono quinti con 15 punti e arrivano da cinque vittorie consecutive tra campionato ed Euro Cup.

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Le altre partite

La giornata si apre alle 15 con due partite in Sicilia. Alla piscina “Paolo Caldarella” di Siracusa l’Ortigia affronta l’Iren Genova Quinto. Le due squadre sono separate da un punto: gli aretusei sono settimi con 11, i liguri ottavi con 10.

I biancoverdi di Hrvoje Koljanin cercano il riscatto dopo le sconfitte con Telimar, Posillipo e Trieste. I biancorossi di Luca Bittarello vengono dalla vittoria sulla Chiavari Nuoto.

A Palermo il Telimar di Ivano Quartuccio, a quota 9, ospita la Pallanuoto Trieste di Willy Molina, saldamente quarta con 20 punti.

Alle 17, a Monterotondo, c’è un altro derby romano tra Roma Vis Nova e Lazio Nuoto. La squadra di Alessandro Calcaterra è undicesima con 8 punti e mercoledì ha perso ai rigori contro la Training Academy Olympic Roma. I biancocelesti di Daniele Ruffelli sono sesti con 12 punti e vengono dalla sconfitta in casa con la Pro Recco.

Alle 17.30 si gioca una partita importante per la salvezza: Chiavari Nuoto-Training Academy Olympic Roma. Le due squadre sono ultime insieme con 5 punti.

Il programma della 10ª giornata

Ore 15: CC Ortigia 1928-Iren Genova Quinto (arbitri Romolini e Scarciolla)

Ore 15: Telimar-Pallanuoto Trieste (arbitri Bianco e Mazzoccoli)

Ore 15.30: AN Brescia Team-De Akker Bologna (arbitri Brasiliano e Petraglia)

Ore 16.45: AC Group Canottieri Napoli-CN Posillipo (arbitri Colombo e D’Antoni) – diretta Rai Sport

Ore 17: Roma Vis Nova Pallanuoto-SS Lazio Nuoto (arbitri Ricciotti e Roberti Vittory)

Ore 17.30: Chiavari Nuoto-Training Academy Olympic Roma (arbitri Schiavo e Doro)

Ore 18.30: Pro Recco Waterpolo-RN Savona (arbitri Piano e Petronilli)