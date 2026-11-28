Snowboard, Dalmasso vince il gigante parallelo di Snow Ruyi ed è a quota dieci successi in Coppa. Fischnaller quarto a 46 anni

La bellunese, bronzo olimpico a Milano Cortina, batte l’olandese Dekker nella finale della prima gara stagionale. Tra gli uomini vince Caviezel, e l’altoatesino scivola nella finale per il terzo posto. Elisa Fava settima, il suo miglior risultato in carriera.

La stagione dello snowboard alpino si apre con una vittoria azzurra. Lucia Dalmasso vince il gigante parallelo di Snow Ruyi, in Cina, battendo in finale l’olandese Michelle Dekker. È il suo decimo successo in Coppa del Mondo.

Tra gli uomini Roland Fischnaller chiude ai piedi del podio. L’Italia del direttore tecnico Cesare Pisoni, che nelle ultime stagioni ha dominato la scena, riparte subito dalle prime posizioni.

Dalmasso perfetta in finale

La bellunese, bronzo olimpico a Milano Cortina 2026, è stata perfetta nella sfida decisiva contro Dekker. In semifinale aveva superato la russa Sofia Nadyrshina, che ha poi vinto la finale per il terzo posto contro la sudcoreana Seo Hee Jang.

Il percorso di Dalmasso era cominciato nella parte bassa del tabellone, con la vittoria sulla russa Karimova. Poi è arrivato il quarto di finale contro l’azzurra Jasmin Coratti, che ha chiuso ottava.

Per la ventinovenne di Falcade è la quinta vittoria in gigante parallelo in Coppa del Mondo. Si aggiunge ai due successi in slalom e ai tre nelle gare a squadre. I podi salgono a 19, oltre al bronzo olimpico.

«È stata una finale molto avvincente perché oggi Michelle surfava molto bene», ha detto l’atleta delle Fiamme Gialle. «Sono felice di aver potuto confrontarmi con lei in questa prima gara, su una pista bella, con entrambi i tracciati molto veloci. La neve cinese mi piace e mi trovo sempre a mio agio: era importante iniziare anche questa stagione con un successo».

Fava al miglior risultato in carriera

Coratti aveva vinto il suo primo turno contro Sofia Valle, poi undicesima. Ottima Elisa Fava, settima: ha vinto la sua sfida con la canadese Aurelie Moisan e si è fermata nei quarti contro Seo Hee Jang. Per la piemontese è il miglior risultato in carriera in un gigante parallelo di Coppa del Mondo.

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Fischnaller, quarto a 46 anni

A 46 anni Fischnaller è ancora tra i migliori. Dopo il derby altoatesino con Aaron March, poi undicesimo, ha battuto l’austriaco Fabian Obmann nei quarti. In semifinale ha trovato uno svizzero Dario Caviezel in gran forma.

Nella finale per il terzo posto Fischnaller è caduto e ha lasciato il gradino più basso del podio all’austriaco Andreas Prommegger. La vittoria è andata a Caviezel, che in finale ha battuto Benjamin Karl.

Daniele Bagozza, terzo tempo in qualificazione, è uscito agli ottavi contro il polacco Oskar Kwiatkowski e ha chiuso nono.

Nella notte non avevano superato le qualificazioni Elisa Caffont, Tommy Rabanser, Mirko Felicetti, Maurizio Bormolini, Mike Santuari ed Edwin Coratti.

Domani la prova a squadre

La prima tappa cinese si chiude domani, domenica 29 novembre, con la gara a squadre. Si parte alle 6 italiane.