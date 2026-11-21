Cahill rassicura: “Una cosa piccola lo sta fermando, ma Sinner è sulla strada giusta”

Jannik Sinner è ancora fuori dai campi, ma le parole di Cahill rassicurano dopo il lungo ko del tennista altoatesino

Il ritorno in campo di Jannik Sinner resta avvolto da un’incertezza che tiene con il fiato sospeso l’intero mondo del tennis. Il problema al ginocchio destro, che tiene lontano dai campi il campione altoatesino dal trionfo di Wimbledon del 12 luglio scorso, continua a richiedere particolare attenzione, alimentando interrogativi sui tempi di recupero.

Se l’obiettivo iniziale era rientrare in tempo per gli Australian Open, recenti indiscrezioni suggeriscono che lo staff stia valutando attentamente se proseguire con una terapia conservativa o prendere in considerazione un intervento chirurgico, qualora il fastidio persistesse.

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A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto Darren Cahill, ex allenatore dell’azzurro, che ai microfoni di Tennis Channel ha descritto le difficoltà di questa lunga riabilitazione. L’australiano ha sottolineato quanto sia frustrante convivere con un disturbo apparentemente di lieve entità: “È stato frustrante, senza dubbio. Qualcosa di così piccolo che è rimasto lì a infastidirlo per così tanto tempo“, ha spiegato Cahill.

Le prospettive per il rientro di Sinner

Nonostante le tre o quattro ore quotidiane di esercizi noiosi in palestra per recuperare forza e stabilità, l’atteggiamento di Sinner resta esemplare.

Cahill ha lodato la sua capacità di sorridere e di affrontare la noia della riabilitazione con professionalità assoluta, mantenendo una fiducia totale nel medico e nel fisioterapista. “È stato difficile per lui, ma il suo atteggiamento è stato al 100% ed è sulla strada giusta”, ha concluso il coach, incrociando le dita per un ritorno in campo il prima possibile. La pazienza e la disciplina rimangono le armi principali del numero uno del mondo in questa delicata fase.