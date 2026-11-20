ATP Finals, Medvedev elimina Tiafoe: è l’ultimo qualificato, ora sfida Zverev in semifinale

Daniil Medvedev conquista l’ultimo posto disponibile per le semifinali delle ATP Finals di Torino. Il tennista russo ha sconfitto lo statunitense Frances Tiafoe in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 all’Inalpi Arena.

La svolta decisiva nel secondo parziale e i numeri del match

L’incontro si apre con una fase iniziale di studio, dove entrambi i giocatori tengono i rispettivi turni di battuta senza correre pericoli.

Il primo a procurarsi due occasioni per strappare il servizio è Tiafoe, ma sul risultato di 2-2 il russo riesce ad avanzare sul campo e annulla ogni tentativo dell’avversario. Nel gioco successivo è invece Medvedev a ottenere due palle break: sulla seconda opportunità l’americano colpisce un rovescio che finisce di poco largo, regalando così il vantaggio sul 4-2 all’ex numero 1 del ranking mondiale.

Da quel momento il tennista moscovita gestisce senza particolari affanni il margine accumulato. Sul 5-3 e 0-15 trova un colpo risolutivo per riportare il punteggio sul 15 pari, prima di chiudere agevolmente la prima frazione per 6-3.

La seconda frazione scorre via rapida grazie a una superficie di gioco piuttosto veloce, che limita gli scambi prolungati da fondo campo. L’equilibrio regge fino al 4-4, momento in cui la partita sembra ormai avviata verso la naturale conclusione del tie-break. Proprio in quel nono game, però, Medvedev alza il ritmo e si costruisce tre palle break consecutive.

Gli scambi diventano molto combattuti e Tiafoe si salva trovando ottime traiettorie in campo. Alla quarta occasione arriva la svolta definitiva: l’americano supera il limite dei 25 secondi prima di battere, perde la prima palla di servizio e poi sbaglia con la seconda, cedendo la battuta.

Nel turno successivo Tiafoe prova a rientrare salendo sul 15-30, ma Medvedev infila tre punti consecutivi e archivia la pratica sul 6-4.

Le statistiche finali premiano la solidità del russo, capace di mettere a segno 15 ace contro 3 doppi falli, mentre l’americano si ferma a 6 ace. Il rendimento con la prima di servizio segna il 77% per Medvedev contro il 68% di Tiafoe, con un saldo tra vincenti ed errori non forzati di 28-13 per il vincitore e 22-15 per lo sconfitto.

Il tabellone di Torino: Alcaraz-Zverev verso la finale?

Con questa vittoria Medvedev si prepara a sfidare Alexander Zverev, riproponendo la stessa finale giocata nel 2021, mentre nell’altra parte del tabellone Carlos Alcaraz affronterà Ben Shelton, proprio come nella finale del torneo indoor di Parigi.

Le chance di una finale tra il tedesco e lo spagnolo, dunque, ad oggi sono altissime.

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