GP Las Vegas, disastro Ferrari nelle qualifiche: “Non ne abbiamo fatto una giusta”

La pole va a Max Verstappen nel GP di Las Vegas: ennesimo disastro Ferrari, le parole di Leclerc fanno capire tutto

Le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas 2026 hanno regalato un colpo di scena degno di nota. Kimi Antonelli, campione del mondo in carica con la Mercedes, ha stupito tutti segnando il tempo più rapido in 1’33″893, dimostrando un talento fenomenale anche in una sessione ostica, gestita con astuzia tra i giochi di scia.

Tuttavia, la gioia è stata effimera: a causa della sostituzione del motore endotermico, il giovane pilota italiano sconterà cinque posizioni di penalità, scalando alla sesta casella.

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Un regalo inaspettato che consegna la pole position ufficiale a Max Verstappen, staccato di soli 0″258, che ringrazia e punta alla vittoria per consolidare il secondo posto in classifica, tallonato da Lando Norris.

Ferrari disastrosa, Leclerc eloquente

Dall’altra parte del garage, è notte fonda per la Ferrari. Una prestazione da incubo, culminata con una doppia eliminazione in Q2 che non si vedeva dal 2025. Charles Leclerc ha chiuso solo undicesimo (decimo in griglia grazie alla penalità di Oscar Piastri), subito davanti a Lewis Hamilton.

Il monegasco non ha usato mezzi termini, sfogandosi apertamente ai microfoni: “Non ne abbiamo fatta una giusta oggi”.

Leclerc ha puntato il dito contro una gestione caotica del traffico dal muretto box e messaggi radio in ritardo che lo hanno costretto a continui fuori linea, aggravati da un deficit di velocità in rettilineo di quasi un secondo. Per la Rossa, la gara si preannuncia tutta in salita, tra rimonte complicate e rabbia per un weekend già compromesso.