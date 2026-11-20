Guida e Calvani bene agli Europei U23, spettacolo al PalaVinci: i replay su SportfacetTV

L’Italia della boxe raccoglie due pass per le semifinali agli Europei U23 di Porec, in Croazia, ma subisce anche due eliminazioni nei quarti di finale. Passione al PalaVinci in diretta su SportfaceTV.

I risultati di Guida, Calvani, Perrotta e Liberali sul ring di Porec

Sul quadrato croato Vincenzo Guida ha dominato la sfida dei supermassimi (+90 kg) contro il rumeno Ionita, chiudendo l’incontro con un netto 5-0. Grazie a questo successo l’azzurro stacca il biglietto per la semifinale di domenica 22 novembre contro il polacco Zakrzewski e mette già al sicuro almeno una medaglia di bronzo.

Stesso esito positivo per Sara Calvani nella categoria 51 kg: l’italiana ha superato la turca Yalgettekin con verdetto unanime dei giudici, guadagnandosi così la sfida per un posto in finale contro l’inglese White.

Niente da fare invece per altre due azzurre impegnate nel turno. Maria Luisa Perrotta si è dovuta arrendere per 4-0 all’irlandese Lawless nei 79 kg, mentre Fabiola Liberali ha perso di misura per 4-1 contro l’ucraina Nekrasova nei 60 kg. Entrambe salutano il torneo continentale a un passo dal podio.

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Il programma di Attrattivo, Muzzi e Vettore e i replay su Sportface TV

La spedizione azzurra tornerà subito sul ring domani sabato 21 novembre per altri tre incontri validi per i quarti di finale. Nei 50 kg Salvatore Attrattivo affronterà l’ucraino Sliakhovyi, nei 57 kg Ginevra Muzzi incrocerà i guantoni con la turca Benek, mentre nei 75 kg toccherà a Niccolò Vettore vedersela con il georgiano Natroshvili.

Intanto, per gli appassionati di pugilato tricolore, l’azione continua anche in ambito nazionale con le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani Elite maschili e femminili 2026.

Il torneo, organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana al PalaVinci di Montecatini Terme dal 19 al 22 novembre, mette in palio la qualificazione alle finali nazionali di Cuneo.

Tutti gli incontri già disputati nelle prime giornate sul ring A e sul ring B sono disponibili gratuitamente in modalità replay su Sportface TV, all’interno del canale Italia Boxe TV. Sulla piattaforma web e sull’app ufficiale è inoltre possibile seguire in diretta le sessioni del weekend di sabato 21 novembre dalle ore 14:00 e di domenica 22 novembre dalle ore 11:00.

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