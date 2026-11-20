Matteo Berrettini è pronto a tornare protagonista con l’Italia in Coppa Davis. Gli azzurri debutteranno nella Final Eight di Bologna il 25 novembre alle 16.00 contro la Corea del Sud, andando a caccia del quarto successo consecutivo nella competizione. Filippo Volandri dovrà fare a mano di Jannik Sinner, ma potrà contare su Cobolli, Musetti, Darderi, Vavassori e Berrettini, la cui esperienza potrebbe diventare fondamentale.
Berrettini uomo squadra
Il romano continua a rappresentare uno degli elementi più importanti dello spogliatoio azzurro. Berrettini vive infatti la Coppa Davis con particolare coinvolgimento e nelle ultime apparizioni con la Nazionale ha spesso mostrato un rendimento superiore rispetto a quello nel circuito ATP.
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Le condizioni indoor di Bologna potrebbero inoltre favorire il suo tennis, basato sul servizio e dritto. Per questo, qualora Cobolli o Musetti non dovessero offrire sufficienti garanzie, Volandri potrebbe decidere di affidargli anche uno dei singolari.
Coppa Davis: il messaggio social di Berrettini
A testimoniare il legame particolare con la Nazionale è stata anche la reazione social del tennista romano. Dopo la convocazione, Berrettini ha pubblicato una foto insieme a Flavio Conolli, entrambi con la maglia dell’Italia, scattata dopo il trionfo dell’anno scorso.
Un’immagine che racconta bene il clima con cui Berettini si prepara alla nuova sfida. Senza Sinner, l’Italia perderà un riferimento principale, ma potrà affidarsi a un giocatore che in Coppa Davis ha già dimostrato di saper fare la differenza.