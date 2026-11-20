Pugilato, Interregionali Elite oggi live su Sportface TV dalle 14.00: programma e categorie in gara

Entrano nel vivo a Montecatini Terme le Fasi Interregionali dei Campioni Italiani Elite maschili e femminili 2026. Il PalaVinci ospita fino a domenica uno degli appuntamenti più importanti della stagione nazionale, decisivo per conquistare l’accesso agli Assoluti. Il grande pomeriggio di boxe potrà essere seguito live su Italia Boxe TV, all’interno della piattaforma Sportface TV, dalle ore 14.00.

Campionati italiani Elite: il programma di oggi

Alle Interregionali partecipano i primi due classificati delle fasi regionali di ciascuna categoria di peso, sia nel settore maschile che in quello femminile. Il programma federale prevede due sessioni: la prima dalle 11.30 e al seconda dalle 14.30.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Tra gli uomini sono coinvolte le categorie dai 50 ai +90kg. Oggi entrano ulteriormente nel vivo soprattutto i tabelloni dei 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 e +90 kg. Nel weekend toccherà anche ai 50 e 55 kg. Il torneo femminile comprende invece le categorie dai 48 kg in su: 51, 57, 60 e 65 kg saranno protagoniste da sabato, mentre 48 e 54 kg completeranno il programma domenicale. Le categorie femminili dai 70 kg in su accedono direttamente alla fase nazionale.

Diretta Sportface TV e obiettivo Assoluti

Dopo una prima giornata ricca di chinotti combattuti, con successi tra gi altri di Milano, Tarantino, Maimi e Spinelli, il livello è destinato ad alzarsi.

L’obiettivo è conquistare il pass per le Finali dei Campioni Italiani Elite, in programma a Cuneo dal 10 al 13 dicembre. Tutte le emozioni della giornata di oggi si potranno vivere su Italia Boxe TV, all’interno della piattaforma Sportface TV, dalle ore 14.00.