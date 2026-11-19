Tesfay vuole il nuovo record del mondo di maratona: l’appuntamento a Valencia

Fotyen Tesfay passa ai fatti e proverà a scrivere la storia con il nuovo record del mondo di Maratona: occhi puntati sulla Spagna

La Maratona di Valencia 2026 si appresta a vivere un momento storico per l’atletica mondiale. Domenica 6 dicembre, a partire dalle ore 08:15, la keniana Fotyen Tesfay proverà ufficialmente l’assalto al record del mondo di maratona.

Già seconda donna di sempre con il crono straordinario di 2h10:51, la 28enne atleta ha nel mirino il primato di 2h09:56 stabilito da Ruth Chepngetich nel 2024.

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Sul tavolo, oltre alla gloria sportiva, c’è un incentivo economico faraonico: un milione di euro in palio per chi riuscirà a infrangere il muro del record mondiale in questa prestigiosa competizione a etichetta Platinum di World Athletics. Inoltre, i primi cinque classificati otterranno il pass diretto per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, alzando ulteriormente il livello della sfida.

Tesfay ci proverà a Valencia: occhio al record del mondo nella maratona

A rendere il quadro ancora più avvincente sarà la presenza della connazionale Agnes Ngetich, che farà il suo debutto assoluto sulla distanza dei 42,195 km. Non sarà un’avversaria da sottovalutare: Ngetich è l’attuale campionessa del mondo di mezza maratona e di cross, e proprio a Valencia aveva già stupito il mondo correndo 10 km in 28:46, diventando la prima donna a scendere sotto i 29 minuti su strada.

Il duello tra la consolidata eccellenza di Tesfay e l’esplosiva potenza di Ngetich promette di scrivere una pagina leggendaria della storia della corsa. Valencia si conferma così una delle capitali mondiali della maratona, pronta a ospitare un’impresa che potrebbe ridefinire per sempre i limiti umani.