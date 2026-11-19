Howe chiarisce: “Critiche di Bolt? Non pensavo di stargli così tanto sul ca**o”

Andrew Howe è tornato a parlare delle dure parole di Usain Bolt nei suoi confronti: le parole dell’atleta italiano chiariscono la sua posizione

In una lunga e intensa intervista con ‘Queen Atletica’, Andrew Howe ha aperto il cuore sui momenti più iconici della sua carriera, tornando con la memoria ai Mondiali di Osaka 2007. Quel salto da 8,47 metri, che gli valse l’argento e il record italiano, resta un’immagine indelebile: “Quando sono atterrato nella sabbia ho visto un ‘9’ e sono impazzito”, ha raccontato l’atleta, sorridendo sul malinteso visivo che per un attimo gli aveva fatto sognare un’impresa ancora più leggendaria.

Ma l’intervista ha toccato anche un altro capitolo curioso: le critiche e i riferimenti a lui contenuti nel libro di Usain Bolt.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il fenomeno giamaicano aveva infatti confessato di avere “cattivi pensieri” e di tenere d’occhio quel giovane italiano, considerato un pericolo anche nei 200 metri. Howe ha reagito con la sua tipica ironia, ammettendo di non aver mai pensato di stargli “così tanto sul ca**o” da preoccupare il futuro re delle piste.

Howe tra passato e futuro nell’atletica

Nonostante le sfide, gli infortuni e le scelte controverse che hanno segnato il suo percorso, Howe ha ribadito con forza di avere ancora “il fuoco dentro” e la passione per la pista.

Ha ricordato i suoi allenamenti folli, come i 120 metri corsi in 11″58, a testimonianza di un potenziale velocistico puro che pochi hanno saputo valorizzare appieno. A distanza di anni, la sua voce rimane una testimonianza preziosa, autentica e senza filtri di un’era d’oro dell’atletica italiana. Tanto da dare fastidio anche a uno come Usain Bolt.