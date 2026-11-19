Eurolega, Milano trova la seconda vittoria consecutiva: Bologna perde in rimonta

Virtus Bologna e Olimpia Milano era impegnate questa sera in Eurolega: i lombardi vincono e fanno impazzire i tifosi, sconfitti gli emiliani

Notte di grande basket europeo per i colori italiani, con l’Olimpia Milano che continua a sognare e la Virtus Bologna pronta a lottare sul parquet iberico.

Al Forum di Assago, l’Armani ha firmato un’impresa straordinaria, rimontando un pesante passivo di 11 punti per sconfiggere il temibile Fenerbahce Istanbul con il punteggio finale di 78-70. Si tratta della seconda vittoria consecutiva in Eurolega per la squadra meneghina, un risultato che ridà morale, fiducia e solidità a tutto l’ambiente.

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Protagonisti assoluti della rimonta sono stati Devon Wright, trascinatore con 22 punti, e Francisco Bolmaro, autore di una prestazione maiuscola da 19 punti. I due hanno saputo accendere il palazzetto e spezzare le gambe ai turchi nel finale di partita, chiudendo i conti con una difesa asfissiante e un attacco finalmente fluido.

Milano vince e convince: Bologna rimontata dal Valencia

Nel frattempo, l’attenzione si sposta in Spagna, dove la Virtus Bologna è impegnata in una trasferta insidiosa contro il Valencia. Le V Nere sono a caccia della seconda vittoria consecutiva in competizione, un obiettivo fondamentale per consolidare la propria posizione in classifica e dimostrare di poter competere ad alti livelli anche lontano dalle mura amiche del Segafredo Arena.

Una doppia occasione per il basket italiano di rilanciarsi nel massimo torneo continentale: Milano ha ritrovato il sorriso con un carattere d’acciaio, mentre la Virtus ha l’opportunità di trasformare un’ottima partenza in una striscia positiva che potrebbe rivelarsi decisiva in ottica qualificazione ai playoff.