F1 Las Vegas, Russell vola sul bagnato: Ferrari in agguato con Leclerc, Antonelli fatica

George Russell chiude al comando la FP2 del GP di Las Vegas 2026, ventunesimo appuntamento del Mondiale di F1. Il britannico della Mercedes ha firmato il miglior tempo in 1’47″272, precedendo di appena 71 millesimi Pierre Gasly. Buone indicazioni anche per la Ferrari, con Leclerc terzo ed Hamilton sesto. Già complicata la sessione di Kimi Antonelli, che non ha trovato il giusto feeling con la sua monoposto. Le condizioni della pista, però, impongono prudenza nelle valutazioni.

Russell davanti, Leclerc porta la Ferrari nella lotta

Russell ha trovato la prestazione migliore soltanto nel finale, su un asfalto che si è asciugato molto lentamente e non ha mai consentito ai piloti di utilizzare le gomme stick. Alle sue spalle Gasly ha sorpreso con l’Alpine, mentre Leclerc è rimasto a lungo al comando, mostrando un ottimo rendimento. La Ferrari sembra avere gestito bene gli pneumatici con le basse temperature.

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Hamilton ha invece chiuso a 1″211 dal leader, condizionato dal traffico durante il tentativo veloce. Davanti a lui anche Isack Hadjar e Oscar Piastri.

Antonelli cerca grip, Verstappen 13esimo

Più difficile la F2 di Kimi Antonelli, ottavo nella classifica generale a più di un secondo da Russell. Il giovane italiano ha lamentato problemi di grippi e non è riuscito a trovare la necessaria confidenza con la Mercedes.

Sessione poco significativa anche per Max Verstappen, tredicesimo dopo aver scelto di scendere in pista soltanto nel finale.