Interregionali campionati italiani Elite, i risultati del day 1: rivivi l’evento su Sportface TV

Oggi si è disputato il primo giorno delle Fasi Interregionali dei Campionati Italiani Elite: l’evento è stato trasmesso in diretta da Sportface TV

Si sono aperte con grande intensità le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani Elite M/F 2026 di pugilato, in corso al Palazzetto dello Sport “Palavinci” di Montecatini Terme.

L’evento, organizzato dalla FPI in collaborazione con la ASD Pugilistica Carrarese E. Bertola e la ASD Real Fitness Grifa Gym, ha visto scendere sul ring nella giornata di oggi numerosi talenti del pugilato nazionale, tutti con l’obiettivo di avvicinarsi al tricolore.

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La prima giornata ha offerto match combattuti e decisioni spesso arrivate ai cartellini. Nella categoria 65 kg, ottime prestazioni di Antonino Miano e Jacopo Tarantino, entrambi vittoriosi ai punti, mentre nei 70 kg hanno brillato Hamza Maimi e Cristoforo Spinelli, quest’ultimo autore di una vittoria al terzo round. Da segnalare anche il successo per squalifica di Lorenzo De Petris e la netta affermazione di Gianluigi Malanga.

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I risultati del Day 1 a Montecatini Terme

Nei pesi medi, la categoria 75 kg ha regalato emozioni forti: Leonardo Bergo e Pietro Garofalo hanno strappato due vittorie di misura al terzo round, dimostrando grande cuore, mentre Remo Salvati ha chiuso i conti già alla prima ripresa. Negli 80 kg, Omar Talegjounti e Michel Kouadio hanno imposto la propria legge con vittorie ai punti, mentre Kevin Leutcha Kameni ha vinto per squalifica al secondo round.

La competizione, trasmessa in diretta streaming su Italia Boxe TV, proseguirà fino al 22 novembre. Le prossime sessioni promettono di alzare ulteriormente il livello tecnico, con atleti pronti a tutto per conquistare il pass verso le fasi finali nazionali e dimostrare il valore del pugilato italiano.