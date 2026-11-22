Slalom Gurgl, doppietta norvegese con Haugan e Solberg: Kastlunger 24°, fuori Vinatzer

Haugan firma la settima vittoria in carriera, Solberg conquista il primo podio davanti a Nef. Kastlunger è l’unico italiano al traguardo: “Non sono in Coppa per i punticini”.

Timon Haugan vince lo slalom di Gurgl e guida la doppietta norvegese davanti a Eirik Solberg. Il successo arriva con il tempo complessivo di 1’42”55, confermando il primato della prima manche. Per l’Italia l’unico atleta a concludere la gara è Tobias Kastlunger, ventiquattresimo, mentre Alex Vinatzer esce dopo poche porte nella discesa iniziale.

Haugan conquista la settima vittoria della carriera e precede di 60 centesimi Solberg, al suo primo podio. Terzo Tanguy Nef, staccato di 88 centesimi.

Haugan si conferma, fuori McGrath e Kristoffersen

La seconda manche premia Haugan, capace di conservare la posizione di vertice conquistata al mattino. Alle sue spalle Solberg completa la doppietta della Norvegia, che perde però due protagonisti nella discesa decisiva: Atle Lie McGrath e Henrik Kristoffersen non terminano la prova.

Si era invece interrotta nella prima manche la gara di Lucas Pinheiro Braathen, che vede così fermarsi la propria striscia vincente.

Kastlunger: “Voglio fare punteggi importanti”

Kastlunger chiude al ventiquattresimo posto, ma nelle sue parole emerge l’ambizione di ottenere risultati diversi: “Non sono in Coppa per i punticini, ma per fare punteggi importanti”.

“Oggi era importante sciare come sto sciando in allenamento. Nella prima ho fatto un po’ più fatica, nella seconda mi sono sentito meglio di quanto il tempo non abbia detto. Comunque siamo solo all’inizio”, aggiunge l’azzurro.

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Vinatzer esce subito: “Non sono mai stato in gara”

La prova di Alex Vinatzer dura poche porte. L’italiano perde il ritmo e non riesce a proseguire: “Mi sono scappati un po’ i piedi ed è finita subito, non sono mai stato in gara”.

Vinatzer individua anche nelle caratteristiche del fondo una difficoltà che non è riuscito a gestire: “Non è una neve veloce e c’è tantissimo grip e ho sbagliato dopo poche porte. Non ho mai fatto molta amicizia con questa pista, speravo di farla oggi. Così non è stato, vedremo di rifarci in America”.

Fuori anche Tommaso Saccardi, Edoardo Saracco, Matteo Canins e Matteo Bendotti. Corrado Barbera non si qualifica alla seconda manche.

La classifica completa dello slalom maschile è consultabile sul live ufficiale FIS della gara di Gurgl.