Salto, Strøm guida la tripletta norvegese a Lillehammer: Zanitzer e Malsiner fuori dalle trenta

Sull’HS140 la norvegese precede Kvandal e Hansen. Le azzurre si fermano nella prima serie, rispettivamente al 36° e al 38° posto. Il circuito femminile proseguirà a Hinzenbach.

Anna Odine Strøm vince la seconda gara femminile di Coppa del Mondo a Lillehammer e guida un’altra tripletta norvegese sul trampolino HS140. Le italiane Martina Zanitzer e Jessica Malsiner non riescono invece a entrare tra le prime trenta e si fermano dopo la prima serie.

Strøm conquista il successo con 251,3 punti, davanti alle connazionali Eirin Maria Kvandal, seconda a quota 240,4, e Gyda Westvold Hansen, terza con 239,1.

Podio tutto norvegese, Maruyama quarta

La Norvegia conferma il proprio dominio nella tappa inaugurale del circuito, occupando nuovamente tutti i gradini del podio. Kvandal e Hansen erano già state protagoniste tra le prime tre nella gara precedente.

Alle spalle delle padrone di casa si piazza la giapponese Nozomi Maruyama, quarta davanti alla svedese Frida Westman.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Zanitzer 36ª, Malsiner 38ª

Per le due azzurre la competizione termina nella prima serie. Zanitzer chiude al trentaseiesimo posto, mentre Malsiner conclude trentottesima, entrambe fuori dalle posizioni necessarie per accedere alla seconda parte di gara.

I risultati completi sono disponibili nell’ordine d’arrivo ufficiale FIS.

Gli uomini completano la tappa, poi Hinzenbach e Ruka

Il programma di domenica 22 novembre prosegue con le qualificazioni maschili alle 14.30, seguite dalla gara delle 16 che chiuderà l’appuntamento di Lillehammer.

Nel prossimo fine settimana il circuito femminile si sposterà a Hinzenbach, in Austria, per due prove individuali sul trampolino piccolo. Gli uomini saranno invece a Ruka, in Finlandia, dove sono previste altrettante gare sul trampolino grande.