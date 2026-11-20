Italia-Finlandia vale il Mondiale. Soncin convoca 29 azzurre per lo spareggio

Andata il 1° dicembre a Helsinki, ritorno il 5 a Taranto. Prima convocazione in Nazionale maggiore per Distefano, Moraca e Santi. Da oggi in vendita i biglietti per la sfida dello Iacovone.

Ventinove convocate per conquistare il Mondiale in Brasile. Il CT Andrea Soncin ha scelto il gruppo della Nazionale femminile che affronterà la Finlandia nel secondo e decisivo turno dei play-off. Le azzurre giocheranno martedì 1° dicembre a Helsinki alle 17.30 italiane e sabato 5 dicembre a Taranto alle 21.15. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Rai 2.

Dopo aver superato la Bielorussia, l’Italia cerca la terza qualificazione consecutiva alla fase finale. La decima edizione della Coppa del Mondo si disputerà in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio 2027. L’obiettivo è tornare a vivere con i tifosi le emozioni dell’avventura francese del 2019 e di EURO 2025.

Prime chiamate per Distefano, Moraca e Santi

Le novità nell’elenco di Soncin sono le centrocampiste Giuseppina Moraca e Irene Santi e l’attaccante Gaia Distefano, tutte alla prima convocazione in Nazionale maggiore.

Torna Aurora De Rita, già chiamata per due amichevoli nel 2024. Rientrano nel gruppo anche Elena Linari e Agnese Bonfantini.

Dal raduno di Coverciano alla sfida dello Iacovone

La squadra si ritroverà martedì 24 novembre a Coverciano e lavorerà nel Centro Tecnico Federale fino a domenica 29, giorno della partenza per Helsinki. Dopo l’andata all’Helsinki Football Stadium, il gruppo tornerà a Coverciano per preparare la gara decisiva.

Il trasferimento a Taranto è previsto per il 3 dicembre. Lo stadio Erasmo Iacovone ospiterà per la prima volta la Nazionale femminile, dopo i precedenti sold-out della Nazionale maschile nel 1989 e dell’Under 18 ai recenti Giochi del Mediterraneo.

Biglietti in vendita da oggi per Italia-Finlandia

Da oggi, venerdì 20 novembre, sono in vendita i biglietti per il ritorno di Taranto. La partita potrà proseguire ai supplementari se, al termine dei tempi regolamentari, lo spareggio sarà ancora in equilibrio. I tagliandi saranno disponibili anche nelle agenzie Vivaticket abilitate. Biglietti sul portale FIGC e su Vivaticket.

La promozione dell’incontro e della Supercoppa Women tra Roma e Juventus del 10 gennaio proseguirà lunedì 23 novembre con una conferenza stampa nel Salone degli Specchi del Palazzo di Città di Taranto.

I precedenti, dal ko di Helsinki al 4-0 di Bolzano

L’ultimo confronto risale al 16 luglio 2024, quando l’Italia vinse 4-0 al Druso di Bolzano e conquistò la qualificazione all’Europeo. Segnarono Beccari, Giugliano e Cambiaghi, con l’autorete di Nyström a completare il risultato.

Quel successo riscattò il 2-1 subito tre mesi prima a Helsinki. Nella capitale finlandese sono arrivate le uniche due sconfitte azzurre contro questa avversaria. Il bilancio complessivo comprende sei vittorie italiane in 14 incontri. Nel ranking FIFA la Finlandia occupa il 22° posto, l’Italia il 14°.

Le 29 convocate di Soncin

Portieri – Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Como 1907), Laura Giuliani (Stoccarda).

Difensori – Elisa Bartoli (Inter), Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Houston Dash), Aurora De Rita (Como 1907), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Elisabetta Oliviero (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan).

Centrocampiste – Arianna Caruso (Real Madrid), Giulia Dragoni (Chelsea), Manuela Giugliano (Roma), Giuseppina Moraca (Como 1907), Irene Santi (Inter), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina).

Attaccanti – Agnese Bonfantini (Como 1907), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Washington Spirit), Gaia Distefano (Parma), Cristiana Girelli (Bay FC), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Roma), Elisa Polli (Inter).

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Il programma delle azzurre

Tutti gli orari riportati sono italiani.