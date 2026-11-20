Judo, Mondiali Junior: Italia ancora senza medaglie, Tavoletta e Cavaglià si fermano agli ottavi

A Tashkent nessun azzurro raggiunge i quarti nella seconda giornata. Tavoletta vince due incontri nei -73 kg, Cavaglià supera l’esordio nei -63 kg prima dell’eliminazione.

Lucio Tavoletta e Marika Cavaglià si fermano agli ottavi di finale e l’Italia chiude senza medaglie anche la seconda giornata dei Campionati Mondiali Junior di judo 2026, in corso a Tashkent, in Uzbekistan.

Come all’esordio della rassegna, nessun azzurro riesce a raggiungere i quarti, passaggio necessario per restare in corsa anche attraverso i ripescaggi. Il torneo, riservato agli under 21, mette in palio anche punti per il ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028.

Tavoletta vince due incontri, poi cede a Marufov

Nei -73 kg, Lucio Tavoletta ha superato due avversari prima di trovare sulla propria strada il padrone di casa Muhriddin Marufov. Il confronto degli ottavi ha premiato l’uzbeko, interrompendo il percorso dell’azzurro, bronzo europeo under 21 in carica.

Nella stessa categoria Gabriele Piccolo ha vinto il primo incontro, per poi essere eliminato dal francese Desir Zoba Casi.

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Cavaglià agli ottavi nei -63 kg

Nel settore femminile Marika Cavaglià ha cominciato battendo la sudcoreana Dain Hong, ma il suo cammino nei -63 kg si è concluso agli ottavi. Nella medesima categoria Giorgia Frosoni è uscita al primo incontro.

Sconfitte all’esordio anche per Giorgia Grassi e Sara Virgilio nei -70 kg. Nei -81 kg maschili, Edoardo Michele Russo è stato fermato dall’azero Mehdi Abbasov.

Le medaglie della seconda giornata

I quattro titoli assegnati sono andati alla Francia e alla Serbia nel settore femminile e alla Russia nelle due categorie maschili. Di seguito tutti i podi della giornata.

Categoria Oro Argento Bronzi -63 kg femminili Agati-Alouache (Francia) Mashbat (Emirati Arabi Uniti) Alieva (Russia) e Mazouzi (Slovenia) -70 kg femminili Andric (Serbia) Sutovic (Montenegro) Komine (Giappone) e Thibault (Canada) -73 kg maschili Koloverdov (Russia) Hezil (Algeria) Elkassar (Egitto) e Yokoo (Giappone) -81 kg maschili Bunakov (Russia) Ravshanov (Uzbekistan) Sadiku (Montenegro) e Alhoue (Bielorussia)

Per l’Italia resta dunque aperta la ricerca del primo podio mondiale: nelle prime due giornate nessun azzurro è riuscito a entrare tra gli otto migliori della propria categoria.