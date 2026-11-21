ATP Finals, Alcaraz rimonta Shelton e vola in finale: attende Zverev o Medvedev

Lo spagnolo supera lo statunitense 3-6 6-3 7-6(1) dopo due ore e un minuto. Il nome del suo avversario uscirà dalla seconda semifinale tra il numero uno del mondo e il russo.

Carlos Alcaraz è il primo finalista delle ATP Finals 2026. Sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino, lo spagnolo supera in rimonta Ben Shelton per 3-6 6-3 7-6(1), al termine di una semifinale durata due ore e un minuto.

Il numero tre del mondo, seconda testa di serie del torneo, attende ora il vincitore della sfida tra Alexander Zverev e Daniil Medvedev.

Alcaraz recupera un set, poi decide il tie-break

Shelton, numero quattro del ranking ATP e terza testa di serie, conquista il primo parziale per 6-3. Alcaraz risponde con lo stesso punteggio nella seconda frazione e porta la partita al set decisivo.

L’equilibrio del terzo parziale si risolve al tie-break, nel quale lo spagnolo concede un solo punto allo statunitense. Il 7-1 conclusivo gli permette di completare la rimonta e conquistare il posto in finale.

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L’avversario sarà Zverev o Medvedev

La seconda semifinale metterà di fronte Zverev, numero uno del mondo e del tabellone, e Medvedev, quinto nel ranking ATP e quarta testa di serie.

Da questo confronto uscirà il nome dell’avversario di Alcaraz nella partita che assegnerà il titolo delle ATP Finals 2026.