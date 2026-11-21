MotoGP Portimao, Bezzecchi in pole con il record della pista: precede Marquez e Di Giannantonio

Il pilota Aprilia firma un giro in 1:37.201 e lascia Marc Marquez a quasi mezzo secondo. Seconda fila per Raul Fernandez, Alex Marquez e Acosta. Martin settimo.

Marco Bezzecchi conquista la pole position a Portimao con il nuovo record della pista. Il pilota Aprilia chiude le qualifiche del GP del Portogallo di MotoGP con un giro in 1:37.201, precedendo Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio, che scatteranno al suo fianco in prima fila.

Una prestazione che permette a Bezzecchi di staccare di quasi mezzo secondo il leader del campionato Marquez e di assicurarsi la prima casella sul tracciato portoghese.

Bezzecchi detta il passo, Di Giannantonio completa la prima fila

Il riferimento delle Q2 è il tempo dell’italiano, capace di portare l’Aprilia davanti a tutti. Marquez ottiene il secondo posto, mentre Di Giannantonio completa una prima fila con due piloti italiani.

Ad aprire la seconda fila sarà Raul Fernandez, quarto davanti ad Alex Marquez. Il sesto tempo è di Pedro Acosta.

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Martin settimo, i risultati delle Q2

Jorge Martin chiude al settimo posto e partirà dalla terza fila insieme a Fermin Aldeguer e Johann Zarco. Seguono Brad Binder, Diogo Moreira e Iker Lecuona, che completano la classifica della seconda sessione di qualificazione.