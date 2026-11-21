Slalom Gurgl, Della Mea terza: tre azzurre alla seconda manche

L’azzurra è a 26 centesimi da Swenn Larsson e a due da Colturi. Qualificate anche Mondinelli, sedicesima, e Valleriani, ventitreesima. Seconda manche alle 13.30.

Lara Della Mea si prende il terzo posto nella prima manche dello slalom di Gurgl e si prepara ad affrontare la seconda discesa a soli 26 centesimi dalla leader Anna Swenn Larsson. Tra la svedese e l’azzurra c’è Lara Colturi, seconda con appena due centesimi di vantaggio sulla tarvisiana dell’Esercito.

L’Italia porta tre atlete alla seconda manche, in programma alle 13.30: insieme a Della Mea si qualificano Emilia Mondinelli, sedicesima a 1”41, e Giulia Valleriani, ventitreesima a 1”97.

Della Mea: “Ho cercato di mollare senza paura di sbagliare”

Della Mea affronta la prima discesa con aggressività, riuscendo a inserirsi nelle posizioni di vertice. “Ho cercato di mollare senza aver paura di sbagliare”, racconta al termine della manche.

“Ero veramente al limite, ma quando sto bene so di essere in grado di portare a termine manche veloci. Ora bisogna recuperare un po’ perché siamo in altitudine e si fa fatica. Nella seconda bisognerà comunque tirare a tutta, perché un terzo posto dopo la prima manche conta poco”.

Le condizioni cambiano durante la gara: il sole compare dopo le prime sei-sette atlete, agevolando la sciata delle concorrenti partite successivamente. Nelle posizioni a ridosso delle migliori riescono così a inserirsi anche atlete con pettorali superiori al venti.

Mondinelli sedicesima con il pettorale 42

Tra le azzurre si mette in evidenza Emilia Mondinelli, capace di conquistare il sedicesimo posto partendo con il numero 42. Il distacco dalla testa è di 1”41.

“Sono contenta. Stavo bene anche a Levi, ma ho fatto un errore di troppo. Oggi ho cercato di dare tutto ed è andato molto meglio. È sempre difficile portare in gara quello che si fa in allenamento, ma oggi ci sono riuscita”, spiega Mondinelli.

Valleriani passa il turno: “Stiamo crescendo”

Qualificazione anche per Giulia Valleriani, ventitreesima a 1”97 da Swenn Larsson. L’azzurra sottolinea soprattutto la tranquillità con cui ha affrontato la prova.

“Sono abbastanza felice della mia manche. Non volevo strafare, ero molto tranquilla, volevo fare quello che so fare. È bello perché stiamo dimostrando che stiamo crescendo e significa che il lavoro di preparazione è stato fatto bene”.

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Le altre azzurre fuori dalla seconda manche

Marta Rossetti e Giorgia Collomb restano di poco fuori dalle prime trenta, mentre Martina Peterlini e Alice Pazzaglia chiudono più attardate. Non completa la prova Anna Trocker, già uscita a Levi.

Peterlini analizza senza attenuanti la propria prestazione: “Ho fatto una manche bruttissima. Non ci sono scusanti, l’ho male interpretata. Mi sono svegliata troppo tardi, ma avevo perso troppo tempo nella parte alta. È un mio errore”.

Rossetti evidenzia invece le difficoltà incontrate sul fondo: “Ho fatto fatica ad adattarmi alla neve”.

Alle 13.30 la seconda manche definirà la classifica finale, con Della Mea in corsa nelle prime posizioni e Mondinelli e Valleriani chiamate a confermare quanto mostrato nella prima discesa.