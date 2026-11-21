Sci alpino, Beatrice Sola vince lo slalom di Levi: primo successo in Coppa Europa per la trentina

La 23enne delle Fiamme Oro, miglior tempo in entrambe le manche, chiude in 1’52″08 con 31 centesimi sulla norvegese Bakke Westhoff. Terza la svizzera Flatscher. Bieler risale fino all’undicesimo posto. Domani il secondo slalom

Arriva in Finlandia la prima vittoria in carriera di Beatrice Sola in Coppa Europa. Nello slalom di Levi, prima gara della nuova stagione del circuito continentale, la 23enne trentina delle Fiamme Oro ha firmato il miglior tempo in entrambe le manche, chiudendo in 1’52″08.

Dopo il 19° posto ottenuto una settimana fa sulla stessa pista, la Levi Black, in Coppa del Mondo, Sola ha confermato il suo buon momento, centrando il successo dopo i quattro podi conquistati nelle scorse stagioni.

Il podio e la classifica

L’azzurra ha preceduto di 31 centesimi la norvegese Bianca Bakke Westhoff, mentre la svizzera Anna Flatscher ha completato il podio. Quarta la tedesca Charlotte Grandinger a 63 centesimi, quinta la svedese Moa Landström a 64.

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Le altre azzurre

Rimonta nella seconda manche per Tatum Bieler, che ha guadagnato sette posizioni chiudendo all’undicesimo posto a 1″38. Ventunesima Francesca Carolli, che ha confermato la posizione della prima manche.

È uscita nella seconda manche Maria Sole Antonini, mentre Victoria Klotz, Sophie Mathiou e Vittoria Rossi non hanno concluso la prima.

Domani il secondo slalom

La tappa di Levi prosegue domani, domenica 22 novembre, con un secondo slalom: prima manche alle 10, seconda alle 13.