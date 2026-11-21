NBA, Harden segna 51 punti e supera Kobe: vincono anche Lakers, Denver e Oklahoma City

Cleveland batte Indiana nella notte valida anche per la NBA Cup. Grimes decide la rimonta dei Lakers, Jokic guida Denver e Gilgeous-Alexander ne mette 40 per i Thunder.

James Harden firma una notte da 51 punti e si lascia alle spalle Kobe Bryant. Il successo dei Cleveland Cavaliers per 128-119 sugli Indiana Pacers, nella serata valida anche per la prima fase della NBA Cup, porta la firma del trentasettenne, protagonista della sua ventiseiesima partita da almeno 50 punti in regular season.

Nel programma della notte arrivano anche le vittorie di Lakers, Denver e Oklahoma City. Toronto interrompe la propria serie negativa, mentre Orlando passa a Brooklyn con un canestro di Franz Wagner a due secondi dalla fine.

Harden supera Kobe nelle partite da almeno 50 punti

Contro Indiana, Harden chiude con 51 punti, sei rimbalzi e sei assist, tirando con 7/11 da tre e 14/14 ai liberi. Una prestazione che permette a Cleveland di imporsi e al suo protagonista di salire al terzo posto nella classifica delle gare da almeno cinquanta punti.

Superato Bryant, fermo a 25, davanti al “Barba” restano soltanto Michael Jordan con 31 e Wilt Chamberlain con 118.

Lakers in rimonta, Grimes firma la tripla decisiva

I Los Angeles Lakers recuperano undici punti di svantaggio e tornano al successo battendo i Sacramento Kings per 106-104. Luka Doncic contribuisce con 25 punti e otto assist, ma il tiro che decide la sfida è la tripla di Quentin Grimes a 56 secondi dalla sirena.

Sacramento incassa così l’ottava sconfitta consecutiva. Non bastano i 30 punti di De’Andre Hunter e la doppia doppia di Domantas Sabonis, autore di 19 punti e 16 rimbalzi.

Denver batte Houston, a Sengun non basta la tripla doppia

I Denver Nuggets superano gli Houston Rockets per 133-124, guidati dai 26 punti, sette rimbalzi e undici assist di Nikola Jokic.

Houston trova una tripla doppia da 28 punti, undici rimbalzi e dieci assist di Alperen Sengun, senza però riuscire a evitare la sconfitta. Kevin Durant termina la propria partita con 16 punti.

Gilgeous-Alexander ne segna 40, Mara in doppia doppia

Gli Oklahoma City Thunder hanno bisogno di 40 punti di Shai Gilgeous-Alexander per piegare i New Orleans Pelicans per 126-120. Al suo fianco si mette in evidenza il rookie Aday Mara, che chiude con 22 punti e 16 rimbalzi.

Per New Orleans arrivano 22 punti a testa da Zion Williamson e Jeremiah Fears, insufficienti per fermare i Thunder.

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Barnes rilancia Toronto, Wagner decide a Brooklyn

Dopo sei sconfitte consecutive, i Toronto Raptors ritrovano la vittoria passando 105-102 sul campo dei Detroit Pistons. Scottie Barnes realizza 29 punti e firma il sorpasso a 14 secondi dalla conclusione. A Detroit non bastano i 23 punti e nove assist di Cade Cunningham.

Si decide negli ultimi istanti anche la sfida di Brooklyn: gli Orlando Magic vincono 113-111 grazie a Franz Wagner, autore di 35 punti e del canestro decisivo a due secondi dalla sirena.

Completano il quadro i successi di Atlanta su Charlotte per 111-97, di Washington su Chicago per 98-94 e di Phoenix su Utah per 111-101.

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