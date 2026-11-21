Coppa Europa, Beatrice Sola guida lo slalom di Levi dopo la prima manche

La trentina precede Landström di 27 centesimi e Grandinger di 46 nella gara inaugurale del circuito. Antonini, Bieler e Carolli tra le prime trenta dopo le prime trenta discese. Seconda manche dalle 13.

Beatrice Sola è al comando dello slalom di Levi dopo la prima manche. Nella gara che apre la stagione di Coppa Europa, la ventitreenne trentina ha fermato il cronometro a 57”58, costruendo un vantaggio di 27 centesimi sulla svedese Moa Landström.

Al terzo posto provvisorio si trova la tedesca Charlotte Grandinger, distante 46 centesimi dall’azzurra. La seconda manche è in programma sabato 21 novembre dalle 13.

Sola ritrova il feeling con la Black Levi

Una settimana dopo il diciannovesimo posto in Coppa del Mondo, Sola torna a mettersi in evidenza sulla Black Levi. Il miglior tempo nella prima discesa le permette di affrontare la seconda parte della gara dalla testa della classifica.

Il risultato resta da costruire nella manche decisiva, con Landström e Grandinger prime inseguitrici dell’italiana.

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Le altre azzurre nella classifica provvisoria

Dopo le prime trenta discese, Maria Sole Antonini occupa la quattordicesima posizione a 1”30 dalla compagna di squadra. Tatum Bieler è diciottesima a 1”31, mentre Francesca Carolli si trova al ventunesimo posto con un ritardo di 1”40.

Più distanti Nadine Trocker, a 3”03, e Giulia Romele, a 4”11. Non hanno completato la prima manche Victoria Klotz, Sophie Mathiou e Vittoria Rossi.

La gara proseguirà dalle 13 con la seconda discesa. Classifica e aggiornamenti sono disponibili sul live ufficiale FIS dello slalom femminile di Levi.