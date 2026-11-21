Gurgl, primo trionfo di Lara Colturi in Coppa del Mondo: Della Mea chiude nona

La ventenne regala all’Albania la prima vittoria nel circuito e sale in testa alla classifica di Coppa. Sul podio anche Hector e Swenn Larsson. Fuori nella seconda manche Mondinelli e Valleriani.

Lara Colturi conquista a Gurgl la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo e firma uno storico successo per l’Albania, mai prima sul gradino più alto del circuito. Nello slalom austriaco la ventenne si impone in 1’45”47, precedendo di 27 centesimi Sara Hector e di 30 Anna Swenn Larsson.

Per l’Italia arriva il nono posto di Lara Della Mea, terza dopo la prima manche e al traguardo con un ritardo complessivo di 1”06. Non completano invece la seconda discesa Emilia Mondinelli e Giulia Valleriani.

Colturi, il decimo podio coincide con la prima vittoria

Dopo i due secondi posti nelle prime due gare della stagione, Colturi trova il successo sulla pista che nel 2024 le aveva regalato il primo podio in Coppa del Mondo, proprio con una seconda posizione.

Seconda a metà gara alle spalle di Swenn Larsson, l’italiana naturalizzata albanese realizza il terzo tempo nella manche decisiva e conquista il miglior risultato nella somma delle due prove.

Il suo decimo podio nel massimo circuito diventa così la prima vittoria. I cento punti ottenuti a Gurgl le consentono inoltre di salire al comando della classifica di Coppa con 260 punti, davanti alla tedesca Emma Aicher, a quota 192.

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Della Mea nona: “Era un’occasione per fare qualcosa di veramente bello”

Della Mea non riesce a conservare il terzo posto della mattinata, ma conclude comunque tra le prime dieci. Dopo una prima manche affrontata con grande aggressività, la tarvisiana perde qualche energia soprattutto nella seconda parte della discesa conclusiva.

“Oggi era un’occasione per fare qualcosa di veramente bello, ma comunque la ritengo una bella giornata perché sono riuscita a mettere in pista una buona tecnica. Dovrò continuare a lavorare”, commenta l’azzurra.

Lo sguardo si allarga anche alle compagne: “Le mie compagne sciano fortissimo, devono solo portare in gara quello che fanno in allenamento. È solo una questione di tempo ma i risultati arriveranno e mi auguro anche i miei”.

Mondinelli e Valleriani fuori nella seconda manche

La seconda discesa interrompe il percorso di Emilia Mondinelli e Giulia Valleriani, che avevano conquistato la qualificazione rispettivamente con il sedicesimo e il ventitreesimo tempo.

Le due giovani azzurre non riescono a completare la prova dopo quanto mostrato nella prima frazione. Non si erano qualificate Marta Rossetti, Martina Peterlini, Giorgia Collomb e Alice Pazzaglia, mentre Anna Trocker era uscita dal tracciato nella prima manche.

La Coppa del Mondo femminile si sposta a Killington

Il prossimo appuntamento del circuito femminile sarà nel fine settimana successivo a Killington, nel Vermont. Il programma della tappa statunitense prevede un gigante e uno slalom.