Fasi Interregionali dei Campionati Italiani Elite, i risultati del Day 2: rivivi l’evento su Sportface TV

Il secondo giorno delle fasi interregionali dei Campionati Italiani Elite ha regalato gioie, delusioni e grandi emozioni: rivedi la competizione su Italia Boxe Tv

Seconda giornata di fuoco al Palazzetto dello Sport “Palavinci” di Montecatini Terme per le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani Elite M/F 2026 di pugilato. Organizzato dalla FPI in collaborazione con le società toscane, l’evento ha confermato venerdì 20 novembre un livello tecnico altissimo, con incontri trasmessi in diretta streaming su Italia Boxe TV.

Nei pesi leggeri, grande prestazione di Giacomo Giannotti (65kg), vittorioso 5-0 ai punti, mentre Mehdi Gueribi ha chiuso i conti al terzo round per RSC. Nella categoria 60kg, dominio assoluto per atleti come Michele Baldassi e Damiano Natalizzi, entrambi impostisi con un perentorio 5-0, così come Yuri Da Silva Alvarega, autore di uno stoppo al primo round.

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Spostandosi sui pesi medi, Remo Salvati (75kg) ha dimostrato tutta la sua classe con un netto 5-0, imitato da Pietro Garofalo, vincitore al terzo round. Nei 70kg, Hamza Maimi e Gianluigi Malanga hanno dominato i rispettivi incontri, mentre nei massimi leggeri (80kg) hanno brillato Leonardo Ciccale e Luciano Verdani, entrambi autori di performance impeccabili chiuse 5-0 ai cartellini.

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I risultati del Day 2 a Montecatini Terme

Nei pesi supermassimi (85kg), Francesco Annunziata ed Emanuele Buzzetti hanno confermato il loro stato di forma con due vittorie schiaccianti.

La competizione, che proseguirà fino al 22 novembre, sta già evidenziando i nomi dei grandi favoriti per le fasi finali nazionali. Tra azione agonistica e strategie raffinate, il pugilato italiano celebra il suo futuro, con giovani talenti pronti a tutto per conquistare il tricolore Elite e vestire la maglia della nazionale.