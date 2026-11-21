Short track, Italia in finale con la staffetta maschile a Seoul: Spechenhauser decimo nei 1.500

Il quartetto azzurro avanza dopo una caduta provocata dal Belgio. Confortola e Ioriatti fuori ai quarti dei 1.000, squalificata la mista. Chiara Betti farà ulteriori esami al ginocchio al rientro in Italia.

La staffetta maschile conquista la finale e tiene aperte le possibilità di podio dell’Italia a Seoul. È il risultato principale della seconda giornata della terza tappa dell’ISU World Tour di short track, disputata sabato 21 novembre alla Mokoong Ice Link.

Nelle prove individuali il miglior piazzamento azzurro è il decimo posto di Luca Spechenhauser nei 1.500 metri. La giornata si chiude invece senza la partecipazione della staffetta femminile, fermata dall’assenza di Chiara Betti dopo l’infortunio al ginocchio destro, e con la squalifica della mista.

Staffetta maschile in finale dopo la caduta

Il quartetto italiano ha superato una semifinale complicata da una caduta provocata dal Belgio, successivamente squalificato. Gli azzurri sono riusciti a recuperare terreno su Canada e Corea del Sud, concludendo al terzo posto.

L’Italia è stata quindi avanzata alla finale di domenica 22 novembre. Il gruppo maschile impegnato nella tappa comprende Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Luca Spechenhauser e Daniele Zampedri.

Spechenhauser decimo nei 1.500, Nadalini quattordicesimo

Nei 1.500 metri maschili, Spechenhauser e Nadalini hanno raggiunto la finale B. Spechenhauser ha tagliato il traguardo in seconda posizione, ottenendo il decimo posto assoluto, mentre Nadalini ha chiuso quattordicesimo nella classifica complessiva.

Il percorso di Previtali e Zampedri sulla distanza si è invece concluso nei ripescaggi.

Nei 500 metri nessun italiano è riuscito a superare i quarti di finale. Nadalini è caduto, mentre Previtali ha terminato al quarto posto nella propria batteria. Zampedri era stato eliminato nei ripescaggi.

Confortola e Ioriatti fuori ai quarti dei 1.000

Nei 1.000 metri femminili, Elisa Confortola e Gloria Ioriatti si sono fermate ai quarti, entrambe escluse in volata dall’accesso alle semifinali. Particolarmente ridotto il margine che ha separato Ioriatti dalla qualificazione, sfumata per una manciata di millesimi.

Margherita Betti non è invece riuscita a superare i ripescaggi.

Chiara Betti, esami approfonditi al rientro in Italia

L’infortunio al ginocchio destro riportato venerdì da Chiara Betti ha impedito all’Italia di disputare la staffetta femminile.

Lo staff medico, d’accordo con quello tecnico, ha deciso di effettuare esami approfonditi al rientro dell’atleta in Italia. Resta quindi da definire l’entità dell’infortunio.

Si è interrotto in semifinale anche il percorso della staffetta mista, nella quale la formazione italiana è stata squalificata.

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Domenica le ultime cinque finali

La tappa si concluderà nella primissima mattinata italiana di domenica 22 novembre. Il programma prevede le finali della staffetta mista, dei 1.000 metri e della staffetta maschili, oltre a quelle dei 500 e 1.500 metri femminili.

La copertura sarà garantita da Discovery+, HBO Max ed Eurosport, con i canali collegati disponibili anche su Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Risultati e programma completo sono consultabili nella pagina ufficiale ISU della tappa di Seoul.