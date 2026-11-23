Nuoto, come qualificarsi per le Olimpiadi di LA28

Road to LA28. la guida completa ai criteri e agli standard di qualificazione del nuoto per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028

Los Angeles 2028 non è soltanto un elenco di tempi limite, finestre temporali e quote da centrare, è la promessa di migliaia di giorni in piscina a fissare una linea nera sul fondo, di bracciate fatte quando nessuno guarda, di sacrifici silenziosi che hanno il sapore del cloro e della fatica vera.

Per qualcuno sarà la prima volta, il sogno che si accende all’improvviso. Per qualcun altro sarà l’ultimo giro di giostra, la voglia ostinata di non mollare un centimetro.

Ma passiamo alle regole e i criteri per qualificarsi, visto che il World Aquatics e il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) hanno ufficializzato la regolamentazione dettagliata per l’accesso alle gare di nuoto, in vasca e in acque libere, dei Giochi Olimpici Estivi di Los Angeles 2028.

L’evento olimpico della vasca, in programma in via eccezionale al SoFi Stadium di Inglewood dal 22 al 30 luglio 2028, sarà caratterizzato dall’ampliamento del programma gare a fronte di un numero di atleti contingentato, dall’esordio dei 50 metri nelle tre specialità non a stile libero e dall’abolizione della figura del relay-only swimmer a favore dell’Additional Relay Competitor (ARC).

Dati generali e finestra di qualificazione

Parametro Dettaglio e Regolamentazione Date Nuoto in Vasca 22 – 30 luglio 2028 (Batterie: 09:30 ora locale / Semifinali e Finali: 18:00 ora locale) Date Acque Libere 17 – 18 luglio 2028 (10 km Femminile e Maschile) Finestra di Qualificazione (Vasca) 1º marzo 2027 – 18 giugno 2028 Quota Massimo Nuoto in Vasca 830 atleti totali (equamente divisi tra uomini e donne) Quota Massimo Acque Libere 44 atleti totali (22 uomini e 22 donne) Nuove Gare in Programma 50m Dorso, 50m Rana, 50m Farfalla (M/F)

Gare Individuali. Standard A, Standard B e Tetto Nazionale

Per tutte le prove individuali (escluse le nuove gare dei 50m che seguono un canale dedicato), l’accesso ai Giochi avviene su base cronometrica e tramite assegnazione di quote al rispettivo Comitato Olimpico Nazionale (NOC).

Limiti di Iscrizione per NOC

Massimo 2 atleti per gara individuale , a condizione che entrambi abbiano conseguito l’ OQT / Standard A all’interno della finestra temporale riconosciuta da World Aquatics.

Massimo 1 atleta per gara individuale qualora sia stato conseguito solo l’OCT / Standard B (e solo in caso di ripescaggio per il completamento del contingente di 830 nuotatori).

Meccanismo dei Tempi Limite

OQT (Olympic Qualifying Time – Standard A). Garantisce l’idoneità alla selezione diretta. I tempi sono stabiliti mediante un modello statistico avanzato elaborato da World Aquatics basato sulle prestazioni internazionali dell’ultimo quadriennio. OCT (Olympic Consideration Time – Standard B). Tempo di considerazione. I nuotatori con Standard B possono accedere unicamente se il tetto complessivo di 830 atleti non viene raggiunto tramite gli Standard A e le quote staffetta. Universality Places. Per i NOC che non hanno alcun atleta qualificato (né con Standard A né tramite staffette), è prevista l’assegnazione di un massimo di un uomo e una donna, a condizione che abbiano partecipato ai Campionati Mondiali di Budapest 2027 o Fukuoka/Doha precedenti.

Il Format dei 50 Metri e il Pass tramite la World Cup 2027

L’introduzione dei 50m dorso, 50m rana e 50m farfalla rappresenta la principale novità strutturale del programma olimpico di LA28.

Qualificazione tramite World Cup 2027

Per queste sei prove (3 maschili e 3 femminili), la qualificazione diretta si ottiene attraverso la Swimming World Cup 2027 .

6 Pass diretti per gara. I primi 6 classificati nelle rispettive finali a otto corsie della classifica generale di World Cup ottengono la quota nominale/NOC per i Giochi.

Format a eliminazione su 3 giorni. Nelle tappe di qualificazione della World Cup, il format si sviluppa su tre turni: batterie e quarti di finale al primo giorno, semifinali al secondo e finale al terzo.

Completamento della griglia ai Giochi. Per occupare le restanti corsie dei 50m a LA28, i NOC potranno iscrivere atleti che siano già qualificati per i Giochi in un’altra gara individuale (es. nei 100m della stessa specialità o nello stile libero) e che abbiano conseguito almeno lo Standard B nella distanza veloce.

Staffette e la Nuova Figura dell’ARC (Additional Relay Competitor)

Per evitare l’aumento del contingente globale pur garantendo la presenza delle 16 nazioni qualificate per ciascuna delle staffette in programma, World Aquatics ha eliminato la figura tradizionale del relay-only swimmer, sostituendola con l’ARC.

Regolamento Staffette

Si qualificano 16 nazioni per ciascuna staffetta (4×100 SL, 4×200 SL, 4×100 Misti M/F e 4×100 Misti Mista).

Criteri di qualificazione staffette: Top 3: Le prime 3 nazioni classificate ai Campionati Mondiali di Budapest 2027. Restanti 13 posti: Assegnati in base alla graduatoria dei migliori tempi ottenuti nel periodo di qualificazione tra Mondiale 2027 e giugno 2028.



Funzionamento degli ARC (Additional Relay Competitor)

L’ARC è un atleta convocato dal proprio NOC esclusivamente grazie alla qualificazione della squadra di staffetta. Uso eclettico dell’ARC: A differenza del passato, un nuotatore iscritto come ARC può disputare anche gare individuali (inclusi i 50m o altre distanze), purché sia in possesso del relativo Standard B e nel rispetto del limite di due atleti per nazione. Tabella contingente ARC per NOC:

Staffette Qualificate dal NOC Numero Massimo di Atleti ARC Convocabili 1 Staffetta Nessun ARC (la staffetta va composta con atleti qualificati individualmente) 2 Staffette Fino a 3 atleti ARC 3 Staffette Fino a 4 atleti ARC 4 Staffette Fino a 5 atleti ARC 5 Staffette Fino a 6 atleti ARC 6 o 7 Staffette Fino a 8 atleti ARC

Ogni nazione che schiera una staffetta deve impiegare l’atleta ARC in almeno un turno (batteria o finale) della gara per cui è stato convocato, pena la squalifica della formazione.

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Nuoto in Acque Libere (Maratona di Nuoto 10 km)

La 10 km in acque libere vedrà al via 44 atleti complessivi (22 uomini e 22 donne) con un limite massimo di 2 atleti per NOC per sesso.

Percorso di Qualificazione (3 Canali)

Campionati Mondiali di Budapest 2027. I primi 3 classificati (maschili e femminili) nella 10 km ottengono la qualificazione diretta per la propria nazione. Ranking Mondiale World Aquatics (Febbraio 2028). Assegnazione di posti aggiuntivi sulla base della classifica di Coppa del Mondo / Ranking internazionale al 1º febbraio 2028. World Aquatics Olympic Qualification Event (Primavera 2028). Evento finale di qualificazione che assegna i posti restanti, inclusi i 5 pass riservati alla rappresentanza continentale (1 atleta per ciascuno dei 5 continenti, se non già rappresentati) e la quota per il Paese ospitante (USA).

Cross-over Vasca/Acque Libere

I nuotatori qualificati nel nuoto in vasca con Standard A negli 800m o 1500m stile libero possono essere iscritti dal rispettivo NOC anche nella 10 km in acque libere, senza che questo incida sul contingente dei 44 specialisti delle acque libere, purché sia rispettato il limite dei 2 atleti per nazione.

Alla fine restano sempre loro, l’acqua, il silenzio che cala un attimo prima del tuffo, quel respiro trattenuto che pesa più di qualsiasi tabella o regolamento.

Le regole cambiano, si aggiungono corsie, si riscrivono i numeri, si allungano le liste d’attesa e le strategie di squadra, ma non cambierà mai ciò che accade dentro la testa di chi sale sul blocco di partenza quando il palazzetto o lo stadio si fa immenso e l’unica cosa che conta è arrivare prima in fondo alla vasca, o alla boa, quando l’acqua chiede tutto quello che hai.

Quando scatterà il segnale, i calcoli lasceranno spazio all’istinto. E in quell’istante, tra il rumore dell’acqua e il battito che sale in gola, ci sarà tutta la bellezza disarmante di questo sport, nuda, essenziale, impossibile da ingannare.