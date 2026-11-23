Grande evento di scherma integrata il 4 dicembre a Roma per la “Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 2026”

Il 3 dicembre (ore 15) il tema dell’inclusione in pedana sarà trattato in un incontro presso l’Associazione della Stampa Estera in Italia

La scherma italiana onora la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità con un pomeriggio di assalti, stoccate ed emozioni nel segno dell’inclusione. Venerdì 4 dicembre 2026 a Roma, presso il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo – alle ore 17, si svolgerà una grande kermesse di scherma integrata che coinvolgerà atleti paralimpici e non vedenti, protagonisti sulle stesse pedane con i colleghi olimpici che li sfideranno in carrozzina e bendati.

L’iniziativa organizzata dall’Accademia d’Armi Musumeci Greco 1878, con il supporto della Federazione Italiana Scherma e della Fondazione Roma, celebrerà la straordinaria vocazione inclusiva della disciplina con la partecipazione di grandi campioni e giovani promesse, tutti uniti dalla passione per uno sport senza barriere.

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L’evento dedicato alla scherma nella Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 2026 avrà un prologo giovedì 3 dicembre, alle ore 15, in un incontro che si terrà presso la sede dell’Associazione della Stampa Estera in Italia a Roma (al secondo piano di Palazzo Grazioli, in Via del Plebiscito, 102). In quella sede, il Presidente federale Luigi Mazzone e il Presidente dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco 1878, Renzo Musumeci Greco, sono stati invitati a trattare la tematica dell’inclusione in pedana.

In entrambi gli appuntamenti, la presenza della stampa è particolarmente gradita.