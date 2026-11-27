Sport in tv venerdì 27 novembre: Assoluti di ritmica con Sportface su Prime Video e Samsung TV, Italia-Cechia in Coppa Davis

Su Sportface TV, disponibile su Prime Video e Samsung TV, gli Assoluti di ritmica alle 13:27, il trap misto di Hangzhou alle 17:24 e la Coppa del Mondo di ginnastica artistica di Osijek alle 21:37. Su Assalto, scherma in diretta da Ferrara alle 12:25 e 16:20. Alle 16 Italia-Cechia di Coppa Davis su Rai 1 e SuperTennis. In giornata anche la F1 in Qatar, la MotoGP a Valencia e Italia-Fiji di rugby.

I Campionati Italiani Assoluti e d’Insieme di ginnastica ritmica sono tra gli appuntamenti di Sportface TV su Prime Video e Samsung TV di venerdì 27 novembre. Alle 13:27 il canale ripropone la terza giornata della manifestazione di Folgaria 2026. La ginnastica torna anche in serata, con la seconda giornata della Coppa del Mondo di artistica di Osijek alle 21:37.

Nel palinsesto spazio inoltre al tiro a volo, con il trap misto della Coppa del Mondo di Hangzhou alle 17:24, e alla scherma, con la seconda giornata degli Europei Under 23 di Cagliari alle 19:40. Le rubriche accompagnano la programmazione con interviste, podcast e gli incontri di Camera di Chiamata.

Sulla piattaforma OTT Sportface TV c’è anche la scherma in diretta. Assalto – La TV della Scherma trasmette da Ferrara la prima prova nazionale di fioretto e sciabola Cadetti, Giovani e Assoluti, con due appuntamenti alle 12:25 e 16:20.

Per il tennis, alle 16:00 l’Italia affronta la Cechia in Coppa Davis. La sfida degli azzurri è visibile su Rai 1 HD e SuperTennis HD, con copertura streaming su RaiPlay, supertennis.tv e SuperTennis+.

Il venerdì dei motori propone le prove libere della Formula 1 in Qatar alle 14:30 e 18:00 e il Motomondiale a Valencia, con la MotoGP impegnata alle 10:45 nelle libere e alle 15:00 nelle pre-qualifiche. Alle 17:40 si gioca Italia-Fiji di rugby, anche in chiaro su TV8. In serata Venezia-Bologna apre il programma della Serie A di calcio, mentre la giornata offre numerosi appuntamenti con gli sport invernali.

Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Gare in replica, interviste e rubriche del canale. Gli orari sono arrotondati per eccesso al minuto.

04:09 – Cinema sportivo, Jimmy Grimble.

– Cinema sportivo, Jimmy Grimble. 06:06 – Taekwondo, Nella Casa del Taekwondo – Ritorno a Muju.

– Taekwondo, Nella Casa del Taekwondo – Ritorno a Muju. 06:30 – Scherma, Inside con Rossella Fiamingo.

– Scherma, Inside con Rossella Fiamingo. 06:42 – Ciclismo, Inside con Cordiano Dagnoni, presidente FCI.

– Ciclismo, Inside con Cordiano Dagnoni, presidente FCI. 07:07 – Atletica, Inside – Milano Cortina con Massimo Stano.

– Atletica, Inside – Milano Cortina con Massimo Stano. 07:16 – Atletica, It’s Casa con Nadia Battocletti.

– Atletica, It’s Casa con Nadia Battocletti. 07:36 – Atletica, It’s Casa con Larissa Iapichino.

– Atletica, It’s Casa con Larissa Iapichino. 07:53 – Atletica, It’s Casa con Zane Weir.

– Atletica, It’s Casa con Zane Weir. 08:06 – Atletica, It’s Casa con Micol Majori.

– Atletica, It’s Casa con Micol Majori. 08:22 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 1.

– Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 1. 08:47 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 2.

– Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 2. 09:07 – Taekwondo, Inside con Vito Dell’Aquila, “L’oro di Roma conquistato con dedizione e sacrificio”.

– Taekwondo, Inside con Vito Dell’Aquila, “L’oro di Roma conquistato con dedizione e sacrificio”. 09:36 – Intervista sportiva, Inside con Andrea Conti, “Innovazione, lavoro e mentalità”.

– Intervista sportiva, Inside con Andrea Conti, “Innovazione, lavoro e mentalità”. 09:54 – Tuffi, Camera di Chiamata con Matteo Santoro, episodio 5.

– Tuffi, Camera di Chiamata con Matteo Santoro, episodio 5. 10:32 – Nuoto, Camera di Chiamata con Alessandra Mao, episodio 3.

– Nuoto, Camera di Chiamata con Alessandra Mao, episodio 3. 10:49 – Nuoto e atletica, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu.

– Nuoto e atletica, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu. 11:12 – Podcast sportivo, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Lorenzo Bacci e Luca Beccaro.

– Podcast sportivo, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Lorenzo Bacci e Luca Beccaro. 11:31 – Canoa, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Giulio Dressino e Nicola Ripamonti.

– Canoa, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Giulio Dressino e Nicola Ripamonti. 11:47 – Atletica, Un Mare di Azzurri con Erika Saraceni.

– Atletica, Un Mare di Azzurri con Erika Saraceni. 12:03 – Atletica, Un Mare di Azzurri con Stefano Mei.

– Atletica, Un Mare di Azzurri con Stefano Mei. 12:17 – Rubrica sportiva, Un Mare di Azzurri con Carlo Mornati.

– Rubrica sportiva, Un Mare di Azzurri con Carlo Mornati. 12:26 – Taekwondo, Un Mare di Azzurri con Carlo Molfetta.

– Taekwondo, Un Mare di Azzurri con Carlo Molfetta. 12:37 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 3.

– Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 3. 12:48 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 4.

– Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 4. 12:58 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 5.

– Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 5. 13:27 – Ginnastica ritmica, Campionati Italiani Assoluti e d’Insieme di Folgaria 2026, terza giornata.

– Ginnastica ritmica, Campionati Italiani Assoluti e d’Insieme di Folgaria 2026, terza giornata. 17:24 – Tiro a volo, Coppa del Mondo ISSF, trap misto, Hangzhou 2026.

– Tiro a volo, Coppa del Mondo ISSF, trap misto, Hangzhou 2026. 18:05 – Tuffi, Camera di Chiamata con Giovanni Tocci, episodio 10.

– Tuffi, Camera di Chiamata con Giovanni Tocci, episodio 10. 18:48 – Nuoto, Camera di Chiamata con Luca Sacchi, episodio 11.

– Nuoto, Camera di Chiamata con Luca Sacchi, episodio 11. 19:40 – Scherma, Campionati Europei Under 23 di Cagliari 2026, seconda giornata.

– Scherma, Campionati Europei Under 23 di Cagliari 2026, seconda giornata. 21:09 – Ginnastica artistica, FATE – Le Origini del Successo, stagione 1, episodio 6.

– Ginnastica artistica, FATE – Le Origini del Successo, stagione 1, episodio 6. 21:24 – Ginnastica artistica, FATE – Le Origini del Successo, stagione 2, episodio 10.

– Ginnastica artistica, FATE – Le Origini del Successo, stagione 2, episodio 10. 21:37 – Ginnastica artistica, Coppa del Mondo FIG di specialità, Osijek 2026, seconda giornata.

Le dirette sui canali dedicati Sportface TV

12:25 – Scherma, prima prova nazionale di fioretto e sciabola Cadetti, Giovani e Assoluti, Ferrara. Diretta su Assalto – La TV della Scherma , canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

– Scherma, prima prova nazionale di fioretto e sciabola Cadetti, Giovani e Assoluti, Ferrara. Diretta su , canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. 16:20 – Scherma, prima prova nazionale di fioretto e sciabola Cadetti, Giovani e Assoluti, Ferrara. Diretta su Assalto – La TV della Scherma.

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Gli altri appuntamenti in TV e streaming