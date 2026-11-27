Su Sportface TV, disponibile su Prime Video e Samsung TV, gli Assoluti di ritmica alle 13:27, il trap misto di Hangzhou alle 17:24 e la Coppa del Mondo di ginnastica artistica di Osijek alle 21:37. Su Assalto, scherma in diretta da Ferrara alle 12:25 e 16:20. Alle 16 Italia-Cechia di Coppa Davis su Rai 1 e SuperTennis. In giornata anche la F1 in Qatar, la MotoGP a Valencia e Italia-Fiji di rugby.
I Campionati Italiani Assoluti e d’Insieme di ginnastica ritmica sono tra gli appuntamenti di Sportface TV su Prime Video e Samsung TV di venerdì 27 novembre. Alle 13:27 il canale ripropone la terza giornata della manifestazione di Folgaria 2026. La ginnastica torna anche in serata, con la seconda giornata della Coppa del Mondo di artistica di Osijek alle 21:37.
Nel palinsesto spazio inoltre al tiro a volo, con il trap misto della Coppa del Mondo di Hangzhou alle 17:24, e alla scherma, con la seconda giornata degli Europei Under 23 di Cagliari alle 19:40. Le rubriche accompagnano la programmazione con interviste, podcast e gli incontri di Camera di Chiamata.
Sulla piattaforma OTT Sportface TV c’è anche la scherma in diretta. Assalto – La TV della Scherma trasmette da Ferrara la prima prova nazionale di fioretto e sciabola Cadetti, Giovani e Assoluti, con due appuntamenti alle 12:25 e 16:20.
Per il tennis, alle 16:00 l’Italia affronta la Cechia in Coppa Davis. La sfida degli azzurri è visibile su Rai 1 HD e SuperTennis HD, con copertura streaming su RaiPlay, supertennis.tv e SuperTennis+.
Il venerdì dei motori propone le prove libere della Formula 1 in Qatar alle 14:30 e 18:00 e il Motomondiale a Valencia, con la MotoGP impegnata alle 10:45 nelle libere e alle 15:00 nelle pre-qualifiche. Alle 17:40 si gioca Italia-Fiji di rugby, anche in chiaro su TV8. In serata Venezia-Bologna apre il programma della Serie A di calcio, mentre la giornata offre numerosi appuntamenti con gli sport invernali.
Sportface TV su Prime Video e Samsung TV
Gare in replica, interviste e rubriche del canale. Gli orari sono arrotondati per eccesso al minuto.
- 04:09 – Cinema sportivo, Jimmy Grimble.
- 06:06 – Taekwondo, Nella Casa del Taekwondo – Ritorno a Muju.
- 06:30 – Scherma, Inside con Rossella Fiamingo.
- 06:42 – Ciclismo, Inside con Cordiano Dagnoni, presidente FCI.
- 07:07 – Atletica, Inside – Milano Cortina con Massimo Stano.
- 07:16 – Atletica, It’s Casa con Nadia Battocletti.
- 07:36 – Atletica, It’s Casa con Larissa Iapichino.
- 07:53 – Atletica, It’s Casa con Zane Weir.
- 08:06 – Atletica, It’s Casa con Micol Majori.
- 08:22 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 1.
- 08:47 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 2.
- 09:07 – Taekwondo, Inside con Vito Dell’Aquila, “L’oro di Roma conquistato con dedizione e sacrificio”.
- 09:36 – Intervista sportiva, Inside con Andrea Conti, “Innovazione, lavoro e mentalità”.
- 09:54 – Tuffi, Camera di Chiamata con Matteo Santoro, episodio 5.
- 10:32 – Nuoto, Camera di Chiamata con Alessandra Mao, episodio 3.
- 10:49 – Nuoto e atletica, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu.
- 11:12 – Podcast sportivo, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Lorenzo Bacci e Luca Beccaro.
- 11:31 – Canoa, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Giulio Dressino e Nicola Ripamonti.
- 11:47 – Atletica, Un Mare di Azzurri con Erika Saraceni.
- 12:03 – Atletica, Un Mare di Azzurri con Stefano Mei.
- 12:17 – Rubrica sportiva, Un Mare di Azzurri con Carlo Mornati.
- 12:26 – Taekwondo, Un Mare di Azzurri con Carlo Molfetta.
- 12:37 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 3.
- 12:48 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 4.
- 12:58 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 5.
- 13:27 – Ginnastica ritmica, Campionati Italiani Assoluti e d’Insieme di Folgaria 2026, terza giornata.
- 17:24 – Tiro a volo, Coppa del Mondo ISSF, trap misto, Hangzhou 2026.
- 18:05 – Tuffi, Camera di Chiamata con Giovanni Tocci, episodio 10.
- 18:48 – Nuoto, Camera di Chiamata con Luca Sacchi, episodio 11.
- 19:40 – Scherma, Campionati Europei Under 23 di Cagliari 2026, seconda giornata.
- 21:09 – Ginnastica artistica, FATE – Le Origini del Successo, stagione 1, episodio 6.
- 21:24 – Ginnastica artistica, FATE – Le Origini del Successo, stagione 2, episodio 10.
- 21:37 – Ginnastica artistica, Coppa del Mondo FIG di specialità, Osijek 2026, seconda giornata.
Le dirette sui canali dedicati Sportface TV
- 12:25 – Scherma, prima prova nazionale di fioretto e sciabola Cadetti, Giovani e Assoluti, Ferrara. Diretta su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.
- 16:20 – Scherma, prima prova nazionale di fioretto e sciabola Cadetti, Giovani e Assoluti, Ferrara. Diretta su Assalto – La TV della Scherma.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Gli altri appuntamenti in TV e streaming
- 02:00 – Short track, World Tour di Shanghai, prima giornata. Diretta streaming sul canale YouTube Skating ISU.
- 04:30 – Pattinaggio artistico, NHK Trophy di Tokyo 2026, danza ritmica. Su Discovery+ e HBO Max.
- 06:30 – Pattinaggio artistico, NHK Trophy di Tokyo 2026, programma corto delle coppie. Su RaiSport HD, RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.
- 08:00 – Pattinaggio artistico, NHK Trophy di Tokyo 2026, programma corto femminile. Dalle 08:00 su Discovery+ e HBO Max, dalle 08:10 su RaiSport HD e RaiPlay, dalle 08:15 anche su Eurosport 1 HD e DAZN.
- 09:00 – Moto3, GP di Valencia 2026, prove libere 1. Su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go e NOW.
- 09:50 – Moto2, GP di Valencia 2026, prove libere 1. Su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go e NOW.
- 10:00 – Bob, Coppa del Mondo di Altenberg, singolo femminile, prima manche. Su Discovery+ e HBO Max.
- 10:06 – Rugby a 7, HSBC SVNS 3, Italia-Cile. Sul canale YouTube World Rugby.
- 10:10 – Sci freestyle, Coppa del Mondo di Innsbruck, qualificazioni maschili di Big Air. Nessuna copertura TV o streaming prevista.
- 10:30 – Sci di fondo, Coppa del Mondo di Ruka, 10 km a tecnica classica femminile. Su RaiPlay Sport 1, Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.
- 10:45 – MotoGP, GP di Valencia 2026, prove libere 1. Su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go e NOW.
- 11:00 – Slittino, Coppa del Mondo di Winterberg, Nations Cup. Nessuna copertura TV o streaming prevista.
- 11:00 – Pattinaggio artistico, NHK Trophy di Tokyo 2026, programma corto maschile. Su RaiSport HD, RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.
- 11:30 – Bob, Coppa del Mondo di Altenberg, singolo femminile, seconda manche. Su Discovery+ e HBO Max.
- 12:00 – Combinata nordica, Coppa del Mondo di Ruka, Individual Compact maschile, prova di salto. Su Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.
- 13:00 – Skeleton, Coppa del Mondo di Altenberg, gara maschile, prima manche. Su Discovery+ e HBO Max.
- 13:00 – Sci di fondo, Coppa del Mondo di Ruka, 10 km a tecnica classica maschile. Su RaiSport HD, RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.
- 13:05 – Sci freestyle, Coppa del Mondo di Innsbruck, qualificazioni maschili di Big Air. Nessuna copertura TV o streaming prevista.
- 13:15 – Moto3, GP di Valencia 2026, pre-qualifiche. Su Sky Sport MotoGP, Sky Go e NOW.
- 13:34 – Rugby a 7, HSBC SVNS 3, Italia-Samoa. Sul canale YouTube World Rugby.
- 14:05 – Moto2, GP di Valencia 2026, pre-qualifiche. Su Sky Sport MotoGP, Sky Go e NOW.
- 14:30 – Formula 1, GP del Qatar 2026, prove libere 1. Su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go e NOW.
- 14:35 – Skeleton, Coppa del Mondo di Altenberg, gara maschile, seconda manche. Su Discovery+ e HBO Max.
- 15:00 – MotoGP, GP di Valencia 2026, pre-qualifiche. Su Sky Sport MotoGP, Sky Go e NOW.
- 15:30 – Combinata nordica, Coppa del Mondo di Ruka, Individual Compact maschile, prova di fondo di 7,5 km. Su Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.
- 16:00 – Tennis, Coppa Davis 2026, Italia-Cechia. Su Rai 1 HD, SuperTennis HD, RaiPlay, supertennis.tv e SuperTennis+.
- 16:15 – Biathlon, Coppa del Mondo di Kontiolahti, individuale femminile di 15 km. Su Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN ed Eurovision Sport.
- 17:02 – Rugby a 7, HSBC SVNS 3, Italia-Canada. Sul canale YouTube World Rugby.
- 17:15 – Salto con gli sci, Coppa del Mondo di Ruka, qualificazioni maschili HS142. Su Discovery+ e HBO Max.
- 17:40 – Rugby, Nations Championship 2026, Italia-Fiji. Su Sky Sport Arena, TV8, Sky Go, NOW e tv8.it.
- 18:00 – Formula 1, GP del Qatar 2026, prove libere 2. Su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go e NOW.
- 18:15 – Ciclocross, Coppa del Mondo di Ostrava, gara élite femminile. Su RaiPlay Sport 1, Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.
- 18:45 – Sci freestyle, Coppa del Mondo di Innsbruck, finali maschile e femminile di Big Air. Su RaiSport HD, RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.
- 19:00 – Boxe, Europeo EBU dei pesi massimi, Giustini-Xhoxhaj. Sul canale YouTube Boxing News.
- 19:45 – Ciclocross, Coppa del Mondo di Ostrava, gara élite maschile. Su RaiPlay Sport 1, Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.
- 20:30 – Calcio a 5, Serie A 2026/27, Benevento-Catania. Su Sky Sport 252, Sky Go, NOW e Futsal TV.
- 20:30 – Calcio a 5, Serie A 2026/27, L84-Feldi Eboli. Su Futsal TV.
- 20:30 – Calcio a 5, Serie A 2026/27, Napoli Futsal-Avellino. Su Futsal TV.
- 20:30 – Calcio a 5, Serie A 2026/27, Sala Consilina-Defender Giovinazzo. Su Futsal TV.
- 20:45 – Calcio, Serie A 2026/27, Venezia-Bologna. Su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW e DAZN.
- 21:00 – Calcio, Premier League 2026/27, Nottingham-Chelsea. Su Sky Sport Max, Sky Go e NOW.
- Orario non indicato – Calcio a 5, Serie A 2026/27, Capurso-Fortitudo Pomezia. Su Futsal TV.